Автокефалия для Украины: Порошенко позвал на всеобщую молитву в Киеве

Президент Петр Порошенко предложил украинцам собрать в центре Киева, чтобы помолиться за автокефалию для украинской церкви

Об этом глава государства написал в Twitter, передает «ДС».

«Ко мне обратились общественные лидеры, среди которых Юрий Щербак, Дмитрий Павлычко, Михаил Слабошпицкий, с тем, чтобы украинская община совместно молилась за автокефалию для нашей Церкви», — пишет Порошенко.

«Предлагаю собраться на Софийской площади 14 октября в 9.30 утра. Нас объединяет Бог и Украина!», — добавил он.

Как сообщала «ДС», 11 октября Вселенский патриархат принял решение, касающееся предоставления автокефалии Украинской православной церкви. В частности, Священный Синод подтвердил «уже принятое решение о том, чтобы Вселенский Патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви Украины».

Кроме того, Синод снял анафему с глав УПЦ КП и УАЦ Филарета (Денисенко) и Макария (Малетича) соответственно.

Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет прогнозирует проведение в ближайшее время объединительного собора для получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

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