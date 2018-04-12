Австрия демонстрирует заинтересованность в Украине: самые интересные инициативы

В середине марта в Украине с официальным визитом побывал федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен. Визит продемонстрировал, что Австрия считает Украину одним из своих перспективных партнеров и намерена развивать с нашей страной сотрудничество как в государственной сфере, так и в области бизнеса и развития гражданского общества. Перспективы сотрудничества двух стран подтверждает и почетный консул Австрии в Черновцах Сергей Осачук. Он рассказал, в каких сферах ожидается больше всего инициатив насчет сотрудничества.

Австрия сейчас является одним из крупнейших инвесторов в Украине, а австрийские предприниматели очень заинтересованы в развитии экономического сотрудничества. Об этом заявил федеральный президент Республики Австрия Александр Ван дер Беллен в ходе своего недавнего визита в Украину.

Почетный консул Австрии в Черновцах Сергей Осачук, которому удалось встретиться с австрийским президентом во время его пребывания в Украине, в интервью журналистам отметил, что на сегодняшний день Австрия действительно является одним из наиболее серьезных инвесторов в Украину и что во время подготовки нынешнего визита выяснилось, что есть очень большая заинтересованность австрийских бизнесменов в развитии экономического сотрудничества с Украиной. В частности, Ван дер Беллен сообщил, что вместе с ним приехало около 40 предпринимателей, представляющих 30 австрийских компаний.

Официальный визит Федерального президента Республики Австрия Александра Ван дер Белленв в Украину. Фото: facebook.com/botschaftkiew

По мнению Федерального президента, такой интерес его соотечественников связан с тем, что экономика Украины растет, экономические показатели свидетельствуют, что кризис уже миновал, а в политической жизни в течение последних двух лет произошло очень много позитивных изменений.

«Президент Австрии также вспомнил общую историю, которая объединяет наши страны, и подчеркнул, что это должно вдохновлять на совместное сотрудничество и в дальнейшем», -подчеркнул почетный консул Австрии в Черновцах.

Осачук добавил, что темой его разговора с президентом Ван дер Белленом стал, в частности, проект ПР ООН, который реализуется в Черновицкой и Одесской областях при финансовой поддержке Агентства развития Австрии.

«Президент Австрии хорошо знаком с новостями Черновицкой области и Галичины. Он интересуется нашими делами. Поэтому, надеюсь, что если в текущем году Александр Ван дер Беллен посетит с визитом Львов, то в следующий раз обязательно будет в Черновцах», — выразил надежду Сергей Осачук.

По словам почетного консула, прежде всего, Австрия настроена сегодня помогать модернизировать Украину и поддерживать гражданское общество. Благосклонно в Австрии относятся и к возрождению исторической памяти.

Не первая ласточка

Ранее в Черновцах при содействии, в том числе, австрийской стороны сообщалось об успешной реализации проекта по восстановлению одной из достопримечательностей города – здания начала 20-го века «Бейт-Каддишин» или «Дома прощания» на еврейском городском кладбище.

Уникальное сооружение было разрушено ещё в советское время. Когда нацисты оккупировали этот район, они не уничтожили его. Однако после Второй мировой войны правительство Советского Союза все же решило уничтожить здание. Вместо того, чтобы просто взорвать его, они использовали метод, который часто использовался при уничтожении религиозных зданий: превратили сооружение в склад. Начать восстановительные работы уже в наши дни удалось как раз благодаря австрийской стороне. После завершения восстановления в здании планируется разместить музейный мемориальный комплекс, посвященный истории Холокоста на Буковине, а также истории самого кладбища, где похоронены многие выдающиеся личности.

Здания «Бейт Каддишин» (Дома прощания) в Черновцах. Фото: из открытых источников

«При поддержке австрийских партнеров из Земли Штирия мы получили грант, и на эти деньги сюда приехали именитые австрийские архитекторы, реставраторы с наивысшим уровнем допуска, который только может существовать в Австрии. Об их уровне говорит хотя бы то, что они реставрировали Зимний дворец Хофбург и занимаются реставрацией Парламента Австрии. Они осуществили анализ и изготовили проектную документацию с определением реставрационно-ремонтных заданий», — рассказал Осачук.

Йозеф Зисельс, возглавлявший Ассоциацию еврейских организаций и сообществ Украины, был главным ответственным за реконструкцию. Для него это был проект, за который он много десятилетий боролся. За последние несколько лет эта борьба дала плоды, потому что окончательная реконструкция была одобрена.

В конце 2017 года были одобрены вендоры, которые привели к окончательному восстановлению в июле того же года. До сих пор рабочие ориентировались только на внешний ремонт, потому что это требовало немецкое правительство. Поскольку оно предоставило деньги, его желания должны были соблюдаться. Когда наступила зима, строительство снаружи было остановлено на короткое время. Это обеспечило возможность работы по ремонту интерьера и инфраструктуры для связи.

Сегодня в финансировании проекта по реставрации «Дома прощания» активно участвуют немецкая сторона, еврейские общины и частные бизнесмены, как зарубежные, так и украинские. К примеру, спонсорами создания музея стали выходцы из Черновцов, проживающие сегодня в разных странах мира или в других городах Украины. В целом бюджет проекта составляет примерно 400 000 евро.

Не исключено также, что к проекту подключатся Румыния и, опять же, Австрия.

«Украину, и Черновцы в частности, в этом году посетит с визитом Анна Лесин, которая была федеральным уполномоченным Австрии по вопросам компенсации жертвам Холокоста и принудительным рабочим в период Второй мировой войны. Она собирается приехать в сентябре, и мы с Иосифом Зисельсом (черновчанин, глава Ассоциации еврейских организаций и общин «Ваад», один из инициаторов реставрации Дома прощания и создания на его базе музея) планируем обсудить с ней эти вопросы», — отметил почетный консул.

Продолжается на сегодняшний день и реконструкция внешних стен Дома прощания. Уже в июне запланировано начало работ по внутренней отделке. Закончить же работы и открыть в здании музей планируют в конце 2019 года.





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