Авитаминоз против депрессии. Как украинцы голосовали в разные времена года — Деловая столица

Выборы в нашей стране в основном проходили весной и осенью. Они заметно отличались по своим результатам и по общественной активности

Первые президентские выборы в нашей стране состоялись 1 декабря 1991 года вместе с референдумом о независимости, но сама предвыборная гонка происходила осенью. Истории считают, что итог тех выборов был предрешен заранее. Во-первых, с именем Леонида Кравчука связывали принятие Акта о независимости (он возглавлял ВР), хотя автором документа был его соперник Левко Лукьяненко. Во-вторых, для большинства украинцев, на то время еще глубоких «совков», бывший коммунист Кравчук был ближе, чем ключевой оппонент Леонида Макаровича Вячеслав Черновол — бывший диссидент и националист. В итоге, граждане избрали Кравчука в первом туре. Он набрал 63,65% голосов. И уже через три года его самого избиратели будут воспринимать как националиста, противостоящего кандидату от так называемого «юго-востока» Леониду Кучме.

Вторые президентские выборы, досрочные, состоялись летом (это был первый и последний случай). Ее ключевой характеристикой была игра на региональных отличиях, и она дала результат: если посмотреть на карту голосования, то Кучма получил большинство именно в тех областях, которые в будущем станут «красным», а затем «бело-голубым» поясом. Та предвыборная кампания не изобиловала черным пиаром — все было максимально просто: всего семь кандидатов, Кравчука поддерживал запад и часть центральных регионов, Кучму юг, восток и другая часть центральных областей. Однако сформировавшийся тогда региональный раскол стал звоночком.

Между двумя президентскими кампаниями состоялись выборы парламентские. Они проходили в два тура — 27 марта и 4 или 11 апреля. Тогдашняя избирательная система была довольно сложной: после первого дня голосования мандат получили только те кандидаты, которые набрали более 50% поддержки при явке не ниже 50%. Таких оказалось всего 49. Во втором туре должны были доизбрать остальных. Но поскольку достигнуть одновременно двух пятидесятипроцентных показателей было архисложно, полный состав парламента так и не выбрали до конца его каденции. Весенняя предвыборная кампания продемонстрировала еще один интересный феномен — избиратели были явно менее активными, чем осенью.

В следующий раз украинцев попросили прийти на участки 29 марта 1998 года для избрания нового состава Верховной Рады. В этот раз правила выборов поменяли, сделав систему более понятной: голосовать надо было за партии и кандидатов-мажоритарщиков. Для партий установили проходной барьер в 4%. Украинцы оказались щедрыми, доверив мандаты представителям восьми партий, большинство из которых исповедовали левую идеологию. Явка на выборах по стране чуть не дотянула до 70%, самыми ленивыми избирателями оказались жители столицы и Севастополя (немногим более 50%), самыми активными — избиратели Тернопольской области (83,66%).

Кроме любви к левым, у тех выборов были и другие особенности: противостояние Соцпартии Александра Мороза и Прогрессивной социалистической партии Натальи Витренко, появление «третьей» силы в виде Партии зеленых, которая в первый и последний раз получила мандаты в ВР, и прохождение партии опального экс-премьера Павла Лазаренко «Громада». Впрочем, последний факт вряд ли можно связывать с сезонными колебаниями настроения, — обиженных украинцы любят во всем времена года.

Президентские выборы 1999 года состоялись осенью — первый тур голосования 31 октября, второй 14 ноября. На них повторилась история с расколом страны. В этот раз на голосующих за Кучму и Петра Симоненко. В лице действующего президента избиратели запада и центра видели не националиста, а меньшее из зол.

Президентская кампания 1999 г. ознаменовалась первым в истории покушением на кандидата в президенты. 5 октября в Кривом Роге в Наталью Витренко и ее сторонников бросили гранату. Покушавшихся арестовали и через некоторое время осудили. Среди них оказался Сергей Иванченко, доверенное лицо Александра Мороза. Эта довольно мутная история серьезно ударила по рейтингу главного социалиста.

Парламентские выборы 2002 года снова состоялись весной — 31 марта. Благодаря участию в них блока Виктора Ющенко «Наша Украина», которому власти всячески противодействовали, та гонка стала достаточно радикальной по своему содержанию. «Наша Украина» в итоге получила 119 мандатов, еще 23 — БЮТ, но большинства они не создали, оставшись в оппозиции. Свою раскольническую роль сыграли «тушки», но это уже другая история. И она о том, как партии торговали местами в списках и к чему это привело.

Период от парламентских выборов 2002-го года до президентских 2004-го проходил в постоянной политической турбулентности. Своей кульминации она достигла осенью 2004 г. в ходе президентских выборов. Самая грязная кампания в истории украинских выборов, в которой соединился и сознательный раскол страны, и черные технологии, и второе покушение на кандидата в президенты, и всевозможные фальсификации. Стоит ли удивляться, что народ ответил на это Майданом.

Он начался 21 ноября, в день второго тура голосования. Через три дня ЦИК во главе с Сергеем Киваловым объявил победителем Виктора Януковича, что было ожидаемо. Третий тур президентских выборов, точнее, переголосование второго тура, состоялось 26 декабря. По его итогам победил Ющенко. Это были первые, и остается надеяться, последние выборы президента, когда из-за фальсификаций пришлось проводить еще одного голосование.

Парламентские выборы 2006 года проходили 26 марта. На фоне дрязг в «помаранчевой» команде значительную поддержку получили «регионалы». Те выборы характеризовались честной борьбой, тема регионального раскола на время отошла на задний план, хотя в итоге электоральная карта по сравнению с 2004-м годом не изменилась. Та же история и с досрочными выборами, состоявшимися 30 сентября 2007 года. Они прошли без фальсификаций, зато с радикальной составляющей, ставшей продолжением истории, из-за которой, собственно, и была распущена предыдущая Рада — пропрезидентский НУНС и «Блок Юлии Тимошенко» обвиняли «регионалов» в создании большинства при помощи политической подкупа. Те же, в свою очередь, мобилизовали свой электорат лозунгами о несправедливости по отношению к их избирателям. От перевыборов выиграла Тимошенко, став премьер-министром. Правда, при очень шаткой коалиции.

Президентские выборы 2010 года должны были состоятся в 2009-м, 25 октября. Но Ющенко оспорил эту дату в Конституционном суде, в результате украинцы получили первые зимние выборы. На них снова голосовали за меньше из зол: запад и центр за Тимошенко, чтобы не Янукович, юг восток, наоборот, за Януковича, лишь бы не Тимошенко. Юлия Владимировна свое поражение не признала, объявив о фальсификациях (во втором туре разрыв между лидерами действительно был небольшим — 3,5%. Однако собрать свой Майдан не смогла.

Парламентские выборы 2012-го года проходили 28 октября. И снова подтвердили, что осень для украинцев — сезон подъема общественной активности. Главная борьба на выборах развернулась между Партией регионов и объединенной оппозицией «Батькивщина» (подобный союз был заключен впервые в истории выборов в нашей стране). Противостояние на мажоритарных округах между объединившимися оппозиционерами и «свободовцами» с одной стороны и партией «УДАР» с другой сыграло на руку «регионалам». Они в итоге создали большинство с коммунистами, перебежавшими к ним мажоритарщиками и «тушками».

Кампания 2012 года также была достаточно грязной, из-за конфликтов, доходивших до рукопашной, на 5 округах ЦИК не смогла (точнее, не очень хотела) установить результат волеизъявления. Лишив, таким образом, оппозиционеров пяти крайне необходимых им мандатов в Верховной Раде.

Досрочные выборы президента состоялись 25 мая 2014 года. Несмотря на значительное количество желающих стать гарантами Конституции (баллотировался 21 человек), предвыборная кампания проходила без жесткого противостояния ключевых игроков. От него сдерживал фактор российской агрессии. Именно она стала главной темой в политическом дискурсе страны на досрочных парламентских выборах 2014 года, состоявшихся 26 октября. Участники направили свой негатив и радикализм на внешнего врага. Внутренним оппонентам практически ничего не досталось.

В 2019-м нас ожидает две избирательные кампании — президентская и парламентская. Подтвердится ли допущение, что весенние выборы спокойнее осенних или обе схватки будут не на жизнь, а на смерть?





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