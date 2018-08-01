Август наступил — чего ожидать от «месяца катастроф»

Август в России — традиционно проблемный месяц. С каким багажом подходит к нему отечественная экономика? Стоит ли ждать очередной беды? Опрошенные «Ридусом» эксперты в целом пока не видят причин для серьезного беспокойства, но некоторые тренды всё же настораживают.

Добавить санкций не успеют

Пожалуй, главный вопрос на текущей повестке дня — новые санкции со стороны США. Американский сенат давит на президента Дональда Трампа требованием ужесточить ограничительные меры против России. Однако 4 августа конгресс уходит на каникулы.

«Новых санкций конгрессмены США как следует и обсудить не успеют, не говоря уже о подготовке проработанного законопроекта», — отмечает шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Он полагает, что сенаторы обязательно вернутся к этой теме где-то в октябре, накануне промежуточных ноябрьских выборов в конгресс. Но и это не значит, что они примут что-то серьёзное.

«Минфин США уже давал отрицательное заключение на саму возможность санкций против суверенного долга России, а все остальные возможные финансовые ограничения на расчёты для российских компаний уже, по сути, давно введены. Будут шуметь, будут принимать меры против компьютерных хакерских атак, против вмешательства в выборы — но и тогда вся эта кампания будет носить, вероятнее, временный и относительно безобидный характер», — считает аналитик.

Существенным фактором риска остается цена на нефть. Но и в этой сфере наблюдается усиление сотрудничества между двумя лидерами — Россией и Саудовской Аравией, с подачи которых обсуждается возможности сделать ОПЕК+ постоянной структурой: ее главной задачей станет сохранение стабильности нефтяного рынка.

«Баррель Brent в этой ситуации вероятней проведет август в диапазоне 70−80 долларов», — прогнозирует главный аналитик ООО «ЦАФТ» Антон Быков. С такими оценками согласен и Пушкарев. По его словам, цены на нефть сейчас чувствуют себе хорошо и уверенно в районе 70−75 долларов за баррель: если они и сдвинутся из этого коридора выше или ниже, то незначительно.

Ничего особенного ни с курсом рубля, ни с финансовой системой России в этом августе не случится: с экономической точки зрения нас ждёт спокойный ровный месяц, обещают эксперты.

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Трамп против ФРС

Основными факторами, которые будут вызывать активность на финансовых рынках в оставшийся месяц этого лета, станут локальные истории. В первую очередь внимание аналитиков направлено на противостояние Трампа и ФРС.

В середине июля президент США явственно дал понять, что слишком сильный доллар стране сейчас не нужен. Он обвинил ФРС в том, что ужесточение монетарной политики укрепляет национальную валюту, сводя на нет усилия Белого дома по ускорению экономического роста. В том же духе высказывался в январе в Давосе и министр финансов Стив Мнучин. Он отметил, что более слабый доллар помогает сбалансировать торговый дефицит. Сложности во взаимоотношениях Трампа и ФРС могут вылиться в ослабление американского доллара.

«Рынок прислушался к Трампу, похоже, и укрепление доллара пока что на мировых рынках прекратилось: доллар уже прилично отошёл от пиковых котировок по отношению к реалу и к мексиканскому песо, например. Да и повышение ставок по доллару уже заложено, в основном, в стоимость американской валюты», — отмечает Пушкарев.

По всей видимости, доллар в России останется в привычном за это лето коридоре — от 61,5 до 64,5 рублей, полагает он. Быков и вовсе допускает, что в этой ситуации российская валюта может укрепиться к американской до отметок 59−60 рублей.

«Но не стоит обольщаться, потому что риск начала глобальной экономической рецессии в ближайший год, т. е. в конце 2018-го — первой половине 2019-го годов, очень велик», — предупреждает он.

По словам эксперта, причины возможной рецессии в основном носят монетарный характер. Дело в том, что все большее количество центральных банков переходят к нормализации денежно-кредитной политики и сворачиванию стимулирующих мер, которые и давали основные стимулы для экономического роста после мирового кризиса 2007−2008 годов.

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«В ближайшие полгода мировая экономика лишится таких стимулов от второго по размерам центрального банка мира — ЕЦБ. И после спокойного августа нас наверняка будет ждать начало очень непростого периода, к которому однозначно стоит готовиться», — добавляет аналитик.

По мнению Пушкарева, будут продолжаться и попытки Европы, стран БРИКС постепенно сокращать долю долларовых расчётов, чтобы не зависеть так сильно от режима санкций в отношении Ирана и от других прихотей США в международной торговле.

Эксперт положительно воспринимает новость о предварительном согласии Трампа встретиться лично с президентом Ирана Роухани. Такая встреча могла бы сгладить часть острых углов, и обозначить позицию Тегерана непосредственно перед американским президентом без резких публичных заявлений. Возможно, они даже смогут найти точки соприкосновения.

«Так что внешний фон максимально благоприятствует сейчас — там тишина. И все возможные успехи в экономике, как и возможные провалы — исключительно в наших собственных руках», — констатирует аналитик.

Влияние внешних факторов

На мировой арене от наступающего августа стоит ждать как минимум продолжения внешнеторговых противостояний и новых разбирательств на поприще общемирового протекционизма, напоминает руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

По его словам, запущенные Трампом торговые войны будут иметь далеко идущие последствия и крайне неоднозначное влияние на мировую экономику и геополитику, хотя с точки зрения американских избирателей президент США просто выполняет свои предвыборные обещания.

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

«Как представляется лично мне, в августе всем россиянам снова можно будет ждать сюрпризов на международной арене и финансовых рынках, а вот каким эти сюрпризы будут — жизнь покажет», — говорит эксперт.

Мировое ВВП может явно недобрать некоторое количество процентов от своего прошлогоднего значения, поясняет он. Попытки противостоять американским внешнеторговым инициативам и экономическому лобби пока выглядят не слишком впечатляюще, и это создаёт неопределённость. А финансовые рынки и мировая экономика неопределённость крайне не любят.

Торговыми войнами текущая повестка международной политики и экономики явно не ограничивается, добавляет Блинов. Есть и другие инициативы США, которые вызывают, как минимум, неоднозначную реакцию во всём мире. Это и ядерная программа Ирана, и вооруженный конфликт в Сирии и многие уже сильно «набившие оскомину» вопросы мировой политики, которые требуют неотложного решения и участия многих стран сразу, но в эпоху глобального протекционизма находить решение по ним будет не просто.

«Мы в нашем департаменте считаем, что в текущих условиях мы практически подошли к таким символичным рубежам, как 2008 и 2011 годы, когда миру были явлены новые августовские потрясения и шоки», — говорит эксперт.

Имеется в виду, в частности, война в Грузии, банкротство инвестиционного банка Lehman Brothers и решение международного рейтингового агентства S&P о лишении США абсолютного инвестиционного рейтинга.

«В современном мире за последние четыре года накопилось огромное количество проблем, которые требуют решения прямо здесь и сейчас, но для этого ряду политических кругов в США, как минимум, придётся идти на определённые компромиссы и уступки, а это крайне трудно в сложившихся условиях», — заключает Блинов.

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