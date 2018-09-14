Аваков высмеял решение суда по Омеляну

Глава МВД Арсен Аваков считает «клоунадой и фарсом» решение суда забрать загранпаспорта у министра инфраструктуры Владимира Омеляна

Об этом министр внутренних дел написал в Twitter, передает «ДС».

«У действующего министра Ураинского правительства Владимира Омеляна по ходатайству НАБУ — суд в обеспечение страхов детективов решил забрать паспорта!?.. Клоунада и фарс!», — написал он.

Напомним, сам Омелян это решение суда назвал «позорным».

Как сообщала «ДС», Соломенский районный суд Киева отпустил министра инфраструктуры на поруки.

В САП заявили, что министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, которого подозревают в незаконном обогащении, грозит наказание до 10 лет тюрьмы.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник