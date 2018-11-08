Аваков ввел новые денежные бонусы для полицейских

Глава МВД Арсен Аваков презентовал программу социального обеспечения правоохранителей

Программа состоит из повышения зараплаты системы финансового лизинга на приобретение собственного жилья, а также программы компенсации за наем квартир, информирует «ДС» со ссылкой на пресс-службу МВД.

«Мы представляем сегодня первый и не последний мотивационный пакет для полицейского, который заработает частично сейчас, с ноября, а в полном объеме — с 1 января 2019 года», — сказал Аваков.

Ранее Аваков заявлял, что в районном центре компенсация за аренду жилья полицейским составит от 1,9 тысячи до 2,9 тысячи гривень, в областном центре от 2,9 до 4,3 тысячи гривень.

По словам министра, кроме компенсации за аренду жилья программа также предусматривает увеличение зарплаты на 30%, введение системы получения собственного жилья после 2 лет службы на основании ипотеки до 20-летнего льготного финансового лизинга с учетом полного погашения процентов со стороны министерства и бонусного погашения до 40% лизинга МВД за выслугу лет.

Кроме того, Аваков обещает внести и принять законопроекты, которые изменят и защитят профессиональные права полицейского.

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