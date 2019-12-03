Аваков встретился с Тейлором: Что обсуждали. Новости политики

Министр внутренних дел Арсен Аваков обсудил с временным поверенным в делах США Уильямом Тейлором вопросы противодействия международной наркоторговле

Об этом Аваков сообщил в Twitter, передает «ДС».

«С временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором обсудили совместное противодействие международной наркоторговле: онлайн-продаже наркотиков и психотропноа с использованием цифровых платежных систем и криптовалют. Это новые глобальные вызовы. Будем углублять сотрудничество с США», — указал он в соцсети.

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