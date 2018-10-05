Вы здесь: Главная / Политика / Аваков решил купить во Франции 55 вертолетов

Аваков решил купить во Франции 55 вертолетов

Политика 05 Окт 2018
Аваков решил купить во Франции 55 вертолетов
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Украина планирует закупить во Франции 55 вертолетов Airbus Helicopters, для обслуживания которых будут открыты 15 вертолетных баз и центр обслуживания

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе рабочего визита во Францию, информирует «ДС» со ссылкой на пресс-службу МВД.

«В Украине мы откроем центр обслуживания Airbus Helicopters, создадим дополнительные рабочие места. Предварительно, мы планируем, что по всей стране заработает 15 баз, где будут размещаться наши вертолетные группы», — сказал Аваков.

Министр добавил, что ключевые базы будут находится в Нежине, а также вдоль границ Украины, однако вся система «будет работать как единый механизм».

«Мы изучили опыт всех передовых стран, имеющих систему авиационной безопасности. И для себя определили три основных вызова — техническое переоборудование, профессиональная подготовка и организационные моменты», — отметил министр МВД.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство



Источник

Портнов угрожает журналистам "ДС" "жестким сексом" →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top