Аваков решил купить во Франции 55 вертолетов

Украина планирует закупить во Франции 55 вертолетов Airbus Helicopters, для обслуживания которых будут открыты 15 вертолетных баз и центр обслуживания

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе рабочего визита во Францию, информирует «ДС» со ссылкой на пресс-службу МВД.

«В Украине мы откроем центр обслуживания Airbus Helicopters, создадим дополнительные рабочие места. Предварительно, мы планируем, что по всей стране заработает 15 баз, где будут размещаться наши вертолетные группы», — сказал Аваков.

Министр добавил, что ключевые базы будут находится в Нежине, а также вдоль границ Украины, однако вся система «будет работать как единый механизм».

«Мы изучили опыт всех передовых стран, имеющих систему авиационной безопасности. И для себя определили три основных вызова — техническое переоборудование, профессиональная подготовка и организационные моменты», — отметил министр МВД.

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