Аваков: Подразделения киберполиции Украины и Сингапура будут сотрудничать

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с сингапурским коллегой Касивисванатаном Шанмугамом гибридные угрозы в современном мире
«Обсудили совместные гибридные угрозы в современном мире. Договорились о специальном сотрудничестве подразделений киберполиции. Адекватно реагируем на вызовы киберпреступности» — написал Аваков.
Напомним, ранее Арсен Аваков заявил, что до конца года в государственный бюджет поступит $4 млрд за счет борьбы с контрабандой.
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