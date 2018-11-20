Аваков: Первые вертолеты Airbus для Украины практически готовы

Глава украинского Министерства внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Франция завершает сборку, наладку и испытательные полеты вертолетов Airbus Н225 Super puma, которые производят для Украины

Также Аваков опубликовал в Twitter фото первых вертолетов Airbus Н225 Super puma, которые Франция производит для Украины, передает «ДС».

«Первые вертолеты для Украины Airbus Н225 Super puma — практически готовы! Наши французские партнеры завершают сборку, наладку и испытательные полеты», — заявил он.

По словам Авакова, в декабре вертолеты будут переданы Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины и Национальной полиции.

«Украинские пилоты уже знакомятся с машинами и нарабатывают опыт», — добавил он.

Напомним, ранее министр внутренних дел заявлял, что российский генерал МВД, избранный главой Интерпола, станет угрозой для всего мира.

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