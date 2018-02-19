Аваков обращает внимание судей на затягивание создания спецслужбы судейской охраны, — Шевченко

Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в эфире «112 Украина»

Министр внутренних дел Арсен Аваков своей инициативой о прекращении охраны судов обращает внимание судей на затягивание создания специальной службы охраны. Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в эфире телеканала «112 Украина».

«Аваков обращает внимание судейской ветви власти на недопустимое затягивание создания, как это предусмотрено статьей 160 основного закона о судебной реформе, специальной службы судейской охраны. Она там не создается, процесс медленный, несмотря, что в бюджете на это зарезервированы солидные средства», — сказал он.

Шевченко подчеркнул, что охрана судов Национальной полицией и Национальной гвардией является временной, а не постоянной функцией МВД. Поэтому, по его с словам, в МВД считают такое затягивание недопустимым.

Также министерство считает неприемлемым такие «легкие» меры пресечения после совершения преступления по ч. 3 ст. 345 «насилие в отношении работника правоохранительного органа». Речь идет о решении Шевченковского районного суда Киева отказать в аресте экс-бойца батальона «Донбасс», подозреваемого в ранении из огнестрельного оружия полицейского во время массовых беспорядков под Соломенским райсудом 15 февраля.

В понедельник, 19 февраля, министр внутренних дел Арсен Аваков призвал Кабинет министров отменить охрану судов полицией и Национальной гвардией.

Напомним, 15 февраля во время обеспечения порядка возле здания суда, где рассматривалось ходатайство об аресте мэра Одессы Геннадия Труханова, произошла стрельба, в результате которой ранен полицейский. Отмечалось, что стрелка задержали, полицейского с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу.

Всего в управление полиции доставили 36 человек, троих из которых задержали, в отношении остальных правоохранители установили анкетные данные и отпустили. Позже Шевченковский райсуд Киева отпустил задержанных на поруки народных депутатов, в том числе стрелявшего экс-бойца батальона «Донбасс».

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