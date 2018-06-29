«АТОЛ Онлайн» подвел итоги первого года работы

«АТОЛ Онлайн», сервис по аренде касс для интернет-предприятий, подвел итоги первого года работы. За прошедший период облачным решением компании «АТОЛ» воспользовались свыше 6150 игроков рынка e-commerce, арендовавших и зарегистрировавших в налоговой более 9 250 онлайн-касс и пробивших с их помощью более 176 млн чеков на общую сумму свыше 550 млрд руб.

Сервис «АТОЛ Онлайн» был разработан специально для представителей интернет-торговли, которые с 1 июля 2017 г. были обязаны выполнять требования обновленного 54-ФЗ («О применении контрольно-кассовой техники…»). Для приема платежей по банковской карте через Интернет такие предприятия должны были внедрить онлайн-кассы, отправляющие электронные чеки покупателю по почте или в sms, а также в ФНС России. На момент официального старта продаж АТОЛ Онлайн был единственным облачным сервисом, который позволял интернет-бизнесу реализовать 54-ФЗ в срок.

«На сегодняшний день электронная коммерция – одна из самых перспективных сфер экономики. Так, по итогам 2017 года объем российского e-commerce превысил 1 трлн руб., продемонстрировав рост на 13%. На 2018 год мы прогнозируем рост уже на 20%, – отметил Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли. – При этом нельзя не отметить существенное влияние на развитие отрасли поправок в 54-ФЗ. Направленные на «обеление» торговли, они, с одной стороны, кардинально изменили взаимоотношение между государством, бизнесом и потребителем, с другой – способствовали внедрению принципиально новых для интернет-ритейлеров технологий фискального учета. Появление сервисов типа АТОЛ Онлайн в 2017 году, в преддверие массового перехода на онлайн-кассы, стало настоящим спасением для отечественного e-commerce. Они позволили бизнесу обеспечить соответствие 54-ФЗ с минимальными временными, трудовыми и финансовыми затратами».

Сегодня клиенты АТОЛ Онлайн – это отечественные и международные компании самого разного масштаба деятельности. Среди них операторы Теле2, «Билайн» и «Ростелеком», онлайн-магазины OZON.ru, Samsung и «Детский мир», мегамаркет электронных книг «ЛитРес», ВТБ Страхование, регистратор доменов RU-CENTER, рекомендательный сервис PROFI.RU, «Делимобиль», медиахолдинг «РБК». В топ-5 клиентов сервиса по числу пробитых чеков входят телеком-операторы, «классифайды» (сайты объявлений о товарах / услугах), торговые площадки типа OZON.ru, страховые компании, разработчики программного обеспечения.

«Tele2 подключила АТОЛ Онлайн еще в прошлом году. Это решение в полной мере отвечает требованиям 54-ФЗ. Оно позволяет проводить большое число транзакций одновременно и легко справляется с генерацией онлайн-чеков в режиме реального времени. Среди преимуществ сервиса стоит отметить также качество оборудования и высокий уровень техподдержки, помогающей оперативно решать любые вопросы. В этом году мы рассматриваем возможность расширения парка касс, арендованных у АТОЛ», – сказал Максим Сакиб, директор по электронной коммерции Tele2.

Широкое распространение «АТОЛ Онлайн» обусловлено не только статусом первопроходца в сфере кассовых решений для e-commerce, но и высокой синхронизацией с его потребностями бизнес-пользователей. Например, сервис быстрее аналогичных решений обеспечил готовую интеграцию с большинством внешних систем, которые интернет-предприятия применяют в работе. Сейчас их уже больше 50; с одной стороны, это популярные платежные инструменты, например, интернет-эквайринг ПАО «Сбербанк», Райффайзенбанка, Тинькофф Банка, сервисы «Яндекс.Касса» и Robokassa. С другой стороны – распространенные CMS- и CRM-платформы: 1С: Битрикс, RetailCRM, CS-Cart, UMI.CMS, WordPress и другие. В ближайший месяц список интегрированных решений пополнится международной платежной системой PayPal, интернет-эквайрингом Почта Банка и Банка ВТБ.

Личный кабинет пользователя «АТОЛ Онлайн» дает возможность мониторить состояние касс, создавать чеки коррекции, отслеживать баланс, получать расчетные документы и многое другое.

Важным витком развития сервиса стал запуск партнерской программы в июне 2018 г. Она позволяет предпринимателям стать агентами «АТОЛ Онлайн» и получать вознаграждение в размере 2 000 руб. за каждую онлайн-кассу, арендованную привлеченными ими клиентами. Причем партнером может выступить банк, платежный сервис, CMS-платформа, разработчик кассового софта и даже клиент «АТОЛ Онлайн».

«Бизнес умеет считать деньги. И мы делаем все, чтобы сегодня, как и год назад, АТОЛ Онлайн оставался доступным, удобным и, главное, экономически эффективным инструментом для соответствия 54-ФЗ и управления продажами, – сказала Оксана Колчина, коммерческий директор компании «АТОЛ». – Отмечу, что в 2018 и 2019 годах российский e-commerce ждут новые вызовы. Все безналичные расчеты с физлицами – с применением электронных средства платежа типа Яндекс.Деньги (Яндекс.Кошелек), расчеты через мобильные банки и банкоматы – должны будут фискализироваться. Мы готовы к грядущим изменениям и приложим максимум усилий, чтобы для пользователей АТОЛ Онлайн переход на новые технологии прошел безболезненно и плавно».

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