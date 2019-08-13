Атаманюк призвал Зеленского брать пример с Франции: «Украина может увеличить минимум в дважды»

Эксперт с экономических вопросов Юрий Атаманюк стал гостьем студии «Politeka.Online». Юрий прокомментировал заявления Зеленского, которые тот сделал в Турции, относительно грядущего стремительного экономического роста и усиления ее магнетизма для зарубежных инвесторов.

«Я не считаю, что эти высказывания являются оптимистическими. 91 год — экономика Украины валовый продукт насчитывал 100 млрд. долларов. Такой же ВВП имела Франция и она была седьмой экономикой в мире. Сегодня Франция остается седьмой экономикой, но имеет ВВП 4 трлн. евро. В Украине ВВП осталось на том же уровне».

Есть две страны, ВВП которых за 28 лет не выросло — это Украина и Зимбабве. Вот с кем мы можем себя сравнивать.

Зеленский с визитом в Турции

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Когда говорят, что нужно брать модели других стран, то нужно брать ту, которая соответсвует нам по территории, по количеству населения и прочими показателями. В Европе — это Франция.

«Это огромные возможности для новой власти. Чтоб галопом восстанавливать экономику. Саакашвили увеличивал ВВП в Грузии в разы,потому сейчас можно не на 7% увеличивать ВВП Украины, а на 100%. Если сравнивать с Францией, то мы можем увеличить ВВП в два раза».

Осенняя Франция

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Правильно президент показал — янтарь — это миллиард долларов, движение подакцизных товаров -сигареты и водка — это еще миллиард долларов, скрутки больших предприятий с импортным налоговым кредитом — еще миллиард. Вот так вот уже насчиталось три миллиарда.

Напомним, Порошенко таки явился на допрос в ГБР, но не сам: в чем подозревают предшественника Зеленского.

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