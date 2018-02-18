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Астролог предупредил о новой волне экономического кризиса

Мировая экономика18 Фев 2018
Астролог предупредил о новой волне экономического кризиса
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Мировая экономическая система стоит на пороге очень мощной трансформации, отметил эксперт.

Астролог предупредил о новой волне экономического кризиса / фото УНИАН

Риски новой волны экономического кризиса возрастают с мая по ноябрь, хотя это могут быть лишь первые вестники, рассказал эксперт на чате в «Главреде».

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Ранее Игорь Никишин спрогнозировал, что в сентябре-октябре 2018-м Евросоюз может быть на грани распада, но, в итоге, этого все же не произойдет, также будет кризис в 2020-2021 годы, когда могут отпадать отдельные государства.

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