Астролог о Зеленском и о завершении войны на Донбассе

Человечество вступает в счастливую эпоху: скоро из Киева в Одессу можно будет добраться за пять минут, будут найдены лекарства от СПИДа и рака, а жизнь станет намного продолжительнее. В Украине при Владимире Зеленском люди заживут просто замечательно – война на Донбассе будет закончена, а успешные реформы позволят украинцам купаться в деньгах. Об этом и многом другом в интервью «Апострофу» рассказал астролог ВЛАД РОСС.

— Если подводить итоги 2019 года, какие прогнозы сбылись, а какие нет?

— Как я и говорил, президентом стал человек под знаком Водолея, он же Владимир Зеленский, который пришел к власти и начал новые реформы. Собственно говоря, уже начинает реформа земли. Но подъем экономики, я всегда говорил, начнется не раньше 2021 года.

В декабре 2020 года сойдутся планеты Юпитер и Сатурн, тем самым организовывая новые тренды и задавая новый тон. Когда это соединение будет в Водолее — в конце 2020-го – мы начнем жить в эпоху Водолея, которая включится мгновенно. Эпоха Водолея – это эпоха мира без проводов и без гаджетов. Все будет передаваться на расстоянии, придумываться всякие туннели, позволяющие за пять минут добираться из Киева, например, в Одессу. То есть, не нужны будут никакие самолеты. Сейчас это звучит очень странно: как это так — жить без смартфонов. Но все будет передаваться на расстоянии.

— Как в научно-фантастических фильмах?

— Это будет наша жизнь в эпоху Водолея. Она очень бурно начнется как раз после этого масштабного соединения Юпитера и Сатурна, которое задаст тренд на 20 лет, тем самым упрощая нашу жизнь. Также появятся возможности найти способ излечить многие болезни, от которых мы сейчас страдаем, в том числе, рак и СПИД. Благодаря очень большим научным прорывам в эпоху Водолея можно будет добиться того, чтобы люди жили по 130, по 150 лет. И дай Бог нам с вами достичь этого прогресса.

— Что ждет нас в 2020 году? Начнем с Владимира Зеленского: какую политику он будет проводить? Возможно, продолжать то, что уже начал?

— Это человек новой формации под знаком Водолея. Эпоха Водолея включится в конце 2020 года. Действительно, это наш украинский реформатор и, насколько я знаю из внутренней информации, он взяток вообще не берет. Ему предлагали по 200 миллионов, по 300 миллионов, пытались раскручивать с ним какие-то схемы, но он отказался полностью. Человек старается выполнять то, что он наметил. Даже из эеь цену на бензин. Все это происходит и, действительно, при нем весь народ Украины заживет лучше и можно сказать даже прекрасно.

Росс про Зеленского: «Действительно, это наш украинский реформатор»Фото: Апостроф / Дмитрий Олейник

С другой стороны, у Зеленского плохое окружение, которое он должен поменять, начиная от Богдана и Гончарука. Но зато во внешней политике у нас есть хороший дипломат, и мы можем достигать с этим дипломатом больших успехов. Поэтому очень хороший контракт на пять лет у нас теперь есть с «Газпромом».

И самое главное: я вижу, что в 2020 году этого кровопролития на Донбассе уже не будет. Поскольку сходятся две планеты: Сатурн — символ заморозки и Плутон — символ конфликтов. Поэтому можно ожидать, что все глобальные конфликты, в том числе, и на Донбассе, будут заморожены. Поэтому однозначно нас ждет «холодное» перемирие по методу Кипра.

— Говоря о Зеленском, как о личности, насколько он подвластен влиянию извне?

— Абсолютно не подвластен. Зеленский не сгибается. Все думали, его можно будет сломать на переговорах. «Газпром» хотел заключить контракт максимум на три года с низкими тарифами, а тут непрогибаемый Зеленский нам возвращает три миллиарда долларов долга и обеспечивает более или менее хорошие контракты.

Поэтому внешняя политика, по крайней мере, политика Зеленского, благоприятная. Все идет к тому, что будет и обновление его команды, монобольшинства. И, скорее всего, местные выборы пройдут осенью. Наверное будет и переизбрание парламента Тем более, что в годовом гороскопе Зеленского Уран находится в «доме власти», поэтому он сам должен обновить свое монобольшинство и, скорее всего, это будет триста «спартанцев» вместо 450, как сейчас.

Кабмин, я думаю, до весны дотянет, а вот дальше Марс входит в соединение с Луной на карте Украины, и там могут быть какие-то возмущения, протесты, перемены. Может быть из-за того, что многие не будут согласны с земельной реформой, весной возможны какие-то возмущения. И вместо маевок люди поедут устраивать какой-то очередной Майдан, но его, скорее всего, не будет. Повозмущаются, побастуют — и на этом все закончится.

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— А вот открытие рынка земли пойдет на пользу Украине или нет?

— Очень большой прилив энергии, больших инвестиций, очень много финансов. Мы будем купаться в долларах, евро. Курс может вообще упасть до 19-22 грн/долл.

Влад Росс: «Мы будем купаться в долларах, евро»Фото: Апостроф / Дмитрий Олейник

Единственное опасение, что существует возможность финансового мирового кризиса, особенно в октябре, когда Меркурий станет ретроградным, и Плутон с Сатурном начнут снова приближаться друг к другу. Плутон – это мировая экономика, Сатурн – сжатие, аннигиляция, закручивание гаек. В сентябре-октябре – вообще возможен обвал многих рынков. Это может начаться и с Америки, и с Китая — все может рухнуть. Потому гривна может обвалиться и до 40 грн/долл.

— Вы сказали о том, что Владимиру Зеленскому стоит задуматься о его окружении, что не все так чисты среди его партнеров. Увидим ли мы какие-то отставки?

— Да, конечно. У него есть очень хороший, прекрасный министр иностранных дел Вадим Пристайко. Но есть у него, конечно, премьер-министр Алексей Гончарук — двоечник и разгильдяй, у которого с бюджетом не сходятся концы с концами. Значит, надо от кого-то избавляться, а кого-то оставлять. Поэтому, конечно, будут очень большие перетасовки.

А вот серый кардинал, который реально имеет такую же власть, как и Зеленский, останется на своем посту. Как вы понимаете, Арсен Аваков находится под знаком Козерога, а у Козерога — звездный час. Просто Юпитер, Сатурн, Плутон — все входят в Козерога. Могущество Авакова будет только увеличиваться.

— До какой тогда позиции он может дорасти? Он уже обрел немалое влияние.

— Он метит в премьер-министры. Посмотрим, сможет ли он им стать, но шансы у него велики. Но я думаю, что Зеленский не захочет, чтобы Аваков был у него премьер-министром. Но даже сейчас у Авакова очень серьезное влияние на президента Захочет Аваков, чтобы были разведены войска на Донбассе и они будут разведены. Не захочет, значит, он отправит своих ребят на Донбасс, и они будут там сидеть, бастовать. Захочет закрыть игровые автоматы, он их за один день закроет, как это недавно случилось. Не захочет, не будет закрывать.

— То есть, Арсен Аваков не исчезнет из украинской политики?

— Никуда он не исчезнет. Если Арсен Аваков исчезнет, то может случиться Майдан. Тем более, он Козерог, а у Козерога — просто божественный звездный час в этом году.

— Очень мало информации о том, как проходила встреча Путина и Зеленского в Париже, особенно за закрытыми дверями. У вас есть представление, какое все таки у них сложилось мнение друг о друге, после того, как они познакомились и хоть немножко поняли психотип друг друга?

— Во-первых, они не только познакомились, но и пожали друг другу руки. Если Путин посылал Порошенко на переговорах в Минске на букву «Х», то с Владимиром Зеленским он всегда говорил весьма однозначно и тихим, спокойным голосом. Если Порошенко и Путин в Минске кричали друг на друга и не пожали друг другу руки, то тут все происходит мирно. Тем более, оба их знака — это воздух. Владимир Путин — Весы, он знает, как говорить дипломатично а Зеленский — Водолей. Водолей и Весы всегда прекрасно ладят друг с другом. Поэтому Путин и Зеленский будут счастливы в своем дипломатичном браке, пока они вынуждены соприкасаться между собой.

Влад Росс: «Владимир Путин — Весы, он знает, как говорить дипломатично»Фото: Апостроф / Дмитрий Олейник

Но, скорее всего, Путин слишком долго не задержится при власти. Большие проблемы у него начнутся в 2021 году, когда Уран, символ больших переворотов, войдет в «дом власти» России и может просто свергнуть весь его клан. Мы не увидим «Единую Россию», а белый медведь будет бит на выборах осенью. И вообще, возможно предзнаменование некого бунта, когда народ не только в Москве, но и в Питере выйдет на улицы. 2022 год — самый плохой год для Путина, он может уйти из власти или даже не дожить.

— По состоянию здоровья?

— Да. Тем более, всем известно, что у Путина рак толстой кишки с 2003 года. Он с ним борется — то третья стадия, то вторая, до четвертой никак не доходит. Он даже организовал институт рака, который возглавляет его дочь Мария Воронцова. В этот онкоцентр вливаются миллионы.

— Поговаривают, что сейчас готовят преемника Путина, уже обсуждаются различные варианты.

— Да. Следующий преемник – это Медведев.

— Но это будет не в следующем году?

— Нет. 2020 год – это черта подведения итогов, поэтому нужно отдавать долги, заканчивать какие-то дела, а слишком больших, новых дел не начинать. Хотя для экономики, для земли, для продажи — все прекрасно. Слишком больших изменений в 2020 году, по сравнению с 2019-м, не ожидается. Наоборот, все застывает, охлаждаются конфликты в мире, более или менее должно все стабилизироваться. Остается только взрывная, опасная ситуация переворотов, как это в свое время было на Ближнем Востоке, когда Уран вошел в зодиакальный знак Овна и на Ближнем Востоке начались революции.

То же самое случится после вхождения Сатурна и Юпитера в зодиакальный знак Водолея 21 декабря 2020 года. Это харизматическое соединение планет, и по другим данным, в это время на Урале даже может родиться спаситель мира. Новый Иисус Христос, который через 30-40 лет должен спасти Россию от раздробления и уничтожения. Это будет религия огня, соединенная с религией пустоты. То есть, религия зороастризма, соединенная с религией дао, то есть, буддизмом.

С другой стороны, соединение Сатурна и Плутона может привести к мировой катастрофе. Их соединение будет происходить в январе-феврале, поэтому на Землю может упасть какой-то астероид или даже начнется глобальная вулканическая зима.

Ванга говорила: бойтесь года, где будет пять двоек. Поэтому меня очень настораживает такая дата, как 22 февраля 2022 года. Именно в это время плохо сходятся планеты. Луна соединяется с Сатурном и Плутоном, и возможна глобальная катастрофа прямо этой зимой.

— Кстати, в прошлом году мы уже наблюдали очень много пожаров, особенно в Сибири, когда леса горели…

— Да, тенденция будет продолжаться, плюс, возможно очень большое наводнение в России весной. Паводок просто сумасшедший может быть. Нептун, символ воды и паводков, входит в «дом катастроф» в России.

Влад Росс: «Нептун, символ воды и паводков, входит в «дом катастроф» в России»Фото: Апостроф / Дмитрий Олейник

— Украину это затронет?

— Нет, Украину это не затронет, у нас более или менее спокойный, нормальный, благоприятный год. Разве что весной возможны какие-то протестные акции.

— Если мы говорить о войне на Донбассе, будет ли она закончена в 2020 году и на чьих условиях?

— Однозначно она будет закончена. Стрельбы не будет. Все будет по типу Кипра — и волки сыты, и овцы целы, просто прекратится стрельба, восстановится некий статус-кво. И, скорее всего, нас ждет очень долгий период примирения. В любом случае, как только Путин уйдет из власти, сразу же Донбасс станет наш.

— В 2019 году Украина была практически на всех обложках мировых изданий, в том числе, из-за скандала вокруг Трампа и начала его импичмента, по сути, из-за Украины. Что Украину ждет на мировой арене в 2020 году и чем закончится этот скандал с Трампом?

— В Украине очень сильно меняются тренды политики, и Трамп может быть сбитым летчиком именно из-за Владимира Зеленского. Я, кстати, летом, когда делал годовой гороскоп, говорил, что Трампа ожидает импичмент. Сбылось на сто процентов и уже нижняя палата сказала, что он не может быть президентом.

— Говорят, что все-таки он не будет отстранен, и у него есть шансы победить снова на выборах.

— Тут очень интересная ситуация. Трамп может остаться президентом, но только при одном условии – если не начнется финансовый мировой кризис, а он начнется. Выборы пройдут в ноябре, а если кризис разразится раньше, то у Трампа вообще шансов не будет. Не было еще ни одного президента, против которого начинался бы импичмент, даже если его не доводили до конца, чтобы потом эта партия оставалась у власти.

И третье. Сатурн в соединении с Юпитером входит в 2021 году в знак Водолея, а Водолей – это демократический знак. Значит, должна все-таки поменяться власть и победит Демократическая партия. Но самое слабое звено Демократической партии – это Байден. У Байдена очень мало шансов стать президентом. Практически никаких. Поэтому Дональду Трампу нужен Байден.

— Как неожиданно.

— Вот так, да. Тем более, что он его уже дискредитировал и прошелся по нему, как хотел.

Как только победят демократы в США, путинский режим точно падет. Будут такие адские санкции наложены на Россию, что она не выживет. Так что будем надеяться и болеть за демократов. Но я посмотрел по звездам и пока не вижу у них кандидатуры, которая могла бы обыграть Трампа.





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