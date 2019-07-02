Астероид психея: квинтиллионы долларов внутри

17 марта 1852 года итальянский астроном Аннибале де Гаспарис открыл астероид, получивший имя Психея в честь богини, олицетворявшей в древнегреческой мифологии душу. Стоимость всех ресурсов этого астероида составляет от 10 до 700 квинтиллионов долларов!

Промышленное освоение астероидов — перспективная сфера, интерес к которой проявляют все космические державы. И даже собираются послать туда экспедицию.

После открытия астероида Психея, дальнейшее изучение небесного тела дало сенсационные результаты: в нём содержится рекордно высокое количество железа, никеля, платины, меди и золота.

Железо-никелевые астероиды очень редки (углеродных и силикатных куда больше). Вдобавок Психея стоит особняком из-за своего диаметра — 226 км! На неё одну приходится почти 1% от общей массы всех тел в поясе астероидов.

Трёхмерная модель астероида Психея:

Несколько лет назад NASA — кто же ещё — объявило о планируемой экспедиции к астероиду. Оно и понятно: интерес к промышленном освоении астероидов в будущем проявляют все космические державы. Тем более к таким «драгоценным», как этот.

Рассматривается три возможных варианта работ по освоению астероида: добыча руды и доставка ее на место последующей переработки; переработка прямо на месте с последующей доставкой уже полученного материала, а также перемещение астероида на безопасную орбиту между Луной и Землей.

Еще одна модель астероида Психея:

Но есть одна проблема: огромные размеры Психеи и далекое расстояние не позволяют осуществить ни один из этих вариантов — по крайней мере на современном уровне развития технологий.

Модель Психея:

Психея почти в три раза дальше от Солнца, чем Земля (2.747 а.е.). Путь от Земли — при условии успешного старта летом 2022 — займет 4 года, и еще около 20 месяцев космический аппарат будет вести изучение небесного тела.

Также ученых интересуют причины столь высокой концентрации ценных металлов: предположительно, Психея — неродившаяся планета, схожая по составу с ядрами Земли или Марса.

По разным оценкам, стоимость всех ресурсов астероида — от 10 до 700 квинтиллионов долларов. Этого хватило бы, чтобы сделать всех людей миллиардерами, но при этом мировая экономика бы обрушилась вслед за падением цен на сырье.

Модель рельефа Психеи:

Что такое квинтиллион? Это в 1000 квадриллионов, или 1 000 000 триллионов.

Представители горнодобывающей индустрии не оставляют надежд. По словам гендиректора EuroSun Mining Скотта Мура, ежегодно на мировой рынок поступает около 141,75 тонны золота, но эти объемы меркнут по сравнению с тем, что можно добыть в космосе. «Если вы хотите стать золотым титаном, вам придется оторваться от Земли — настоящие титаны будут работать в космосе», — говорит он.

Первое изображение черной дыры

Как выглядит ураган из космоса

Астероид психея: квинтиллионы долларов внутри

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