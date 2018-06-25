Астанавитесь, mr. Trump

Как эти и другие события сказались на мировых финансовых рынках, и чего от них ожидать инвесторам в ближайшее время.

Как и ожидалось, пятничные торги закончились без особых потрясений, и даже небольшим ростом, всех, кроме Nasdaq. Хотя, в целом, неделя была не самой лучшей для американского рынка, заставив все основные индексы переместиться в красную зону: S&P 500 (-0.9%, за неделю); Dow Jones (-2.0%) и Nasdaq (-0.7%). Неудивительно, что больше других пострадал DJIA, мощнейший удар по которому нанесли Boeing (-5.3%, за неделю) и Сaterpillar (-6.7%). В то же время Russell 2000, отражающий динамику компаний с маленькой капитализацией, пусть и немного, но прибавил (+0.1%). Кстати, учитывая, что большинство маленьких компаний намного меньше вовлечены во внешнюю торговлю, инвестиция в Russell 2000 может стать неплохой защитой от внешнеторговых сражений/переговоров президента Трампа.

Из 11 секторов S&P 500 лишь три закончили день понижением. Хотя, ради справедливости нужно добавить, что эти три составляют почти половину капитализации американского рынка: финансы (-0.53%), технологии (-0.38%) и потребительские товары не первой необходимости (-0.14%). Абсолютным чемпионом роста стала энергетика (+2.20%), которой помогли результаты саммита OPEC в Вене.

Саммит ОPEC, закончившийся в пятницу, был самым значимым событием конца прошлой недели. Решение о повышении производства нефти на 600 тыс. баррелей в день было намного ниже прогнозов и ожиданий, на уровне 1.5 млн баррелей. Как следствие, июльские фьючерсы на WTI выросли на (4.6%), до $68.58 за баррель.

Доходность US Treasuries осталась на прежних уровнях: десятилетние — 2.90%, двухлетние — 2.55%.

U.S. dollar index, отражающий стоимость доллара относительно шести главных мировых валют, снизился на (-0.4%). Курс EUR к USD остался неизменным: 1.164.

Цена на золото немного упала, до $1,271.5 за унцию.

Чего ждать на этой неделе

По всей видимости, в центре внимание останутся вопросы внешней торговли. После пятничных заявлений о намерении ввести новые тарифы на импорт автомобилей, Трамп «добавил жару» в воскресенье, разместив в Твиттере традиционную страшилку, где настоятельно рекомендует всем странам ликвидировать искусственные торговые барьеры для американских товаров, а не то…

К тому же, The Wall Street Journal сообщил, что администрация Трампа готовит две новых инициативы, которые будут обнародованы на этой неделе. Во-первых, компаниям, у которых 25% акционерного капитала принадлежит китайцам, будет запрещено приобретать американские компании, занятые в «технологически важных сферах». Во-вторых, усиленный экспортный контроль должен помешать стремлениям Китая стать глобальным лидером в технологиях, в рамках инициативы Made in China 2025.

Короче говоря, пока сценарий не меняется: президент США угрожает – китайцы и европейцы отвечают, стараясь не оставаться в долгу – рынки страдают. Трамп объясняет свои действия спасением Америки – Китай и ЕС предупреждают, что протекционизм и создание новых барьеров во внешней торговле может привести к глобальной экономической рецессии – инвесторы несут потери. C начала года, несмотря на отличные макроэкономические результаты в США и фантастические достижения на корпоративном уровне, продемонстрированные в первом квартале, Dow Jones потерял (-1.0%). Развивающиеся рынки страдают ещё больше. А шанхайский SSE Composite Index (-13.5%) и вовсе стремится к переходу в фазу медвежьего рынка.

Еще немного решительных действий президента США и мировая экономика, действительно, может поехать «с горки».

Естественно, рынки капитала не остались безучастными к внешнеторговой политике США и «мудрым» действиям президента США и отреагировали падением. В понедельник, все азиатские индексы оказались в красной зоне: Hong Kong (-1.29%); Shanghai (-1.05%); Nikkei 225 (-0.79%).

Точно так же открылась и Европа: FTSE 100 (-0.84%); Dax 30 (-0.62%); CAC 40 (-0.54%).

Фьючерсы на основные американские индексы тоже движутся на юг: S&P 500 (-0.49%); Dow Jones (-0.59%) и Nasdaq (-0.59%).

Вот тут -то на ум и приходят слова незабвенного Виктора Федорыча, которые запросто можно было бы адресовать Трампу: «Астанавитесь!»

Хорошей всем недели и не теряем надежду, что ситуация выровняется!

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