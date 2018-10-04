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Ассоциация немецких банков: инвестиции — слабое звено экономики Германии

Мировая экономика 04 Окт 2018
Ассоциация немецких банков: инвестиции — слабое звено экономики Германии
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  • Ассоциация немецких банков: инвестиции — слабое звено экономики Германии  Вести Экономика

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