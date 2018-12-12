Ассоциация электронной коммерции в Кыргызстане — Kaktus media

Айканыш Сапаралиева в прошлом году получила магистерскую степень в Великобритании по специальности «Электронная коммерция» и по возвращению в Кыргызстан запустила интернет-маркетплейс. Сейчас Айканыш — соучредитель и президент Ассоциации электронной коммерции в Кыргызстане. Она рассказала Kaktus.media, как через свой опыт пришла к идее создания ассоциации, отметила главные цели и задачи ассоциации и предложила решения для развития электронной коммерции в Кыргызстане.

— Айканыш, расскажите о своем опыте и о том, как вы пришли к сфере электронной коммерции.

— До того как прийти в сферу электронной коммерции, я окончила КРСУ по направлению «Международные экономические отношения». Также я прошла курсы «Сравнительная политика и международные отношения» в Стокгольмском университете политических наук. Завершив учебу, я начала работать в международных неправительственных организациях.

В какой-то момент мне захотелось поменять направление и попробовать себя в бизнесе. Я начала интересоваться разными направлениями в электронной коммерции и решила запустить интернет-магазин.

Для лучшего понимания бизнес-процессов я прошла мини-курсы MBA в Кыргызско-японском центре человеческого развития, где позже получила уникальную возможность съездить в Японию и увидеть своими глазами принципы работы успешных бизнесов. Там я увидела секрет успеха японского бизнеса, которые придерживаются философии Кайдзен.

Перед тем как запустить свой интернет-магазин, я брала пример западных интернет-магазинов. Они отличались от отечественных сайтов по веб-дизайну, удобному интерфейсу, навигацией и более широким выбором способов оплаты и доставки. Я поняла, что у нас в Кыргызстане нет качественного интернет-магазина.

— Как проходила работа над интернетом-магазином?

— Тогда меня, как молодого предпринимателя, поддержал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Он выделил субсидию, которая покрыла 50% стоимости разработки сайта. В то время банки еще не предоставляли услугу VISA-эквайринг, то есть оплату картами Visa через интернет. Как только появилась такая возможность, мой интернет-магазин стал первым на рынке Кыргызстана, который принимал оплату картой Visa, используя эквайринг «Демир Банка».

Я самостоятельно изучала принципы цифрового маркетинга, а также тонкости ведения онлайн-бизнеса. Хоть бизнес неплохо развивался, я понимала, что мне все равно не хватает знаний в сфере электронной коммерции в той степени, которой мне хотелось для уверенного рывка. В 2015 году я подала на стипендиальную программу правительства Великобритании — Chevening, которая дала возможность получить магистерскую степень в Великобритании. Я поступила в один из ведущих вузов мира — Университет Уорика на один из лидирующих курсов по электронной коммерции.

— Как проходило обучение по этой программе?

— Это был интереснейший курс, где ведущие эксперты и практики делились своими знаниями и будущими трендами в e-commerce, о важности дата-аналитики, системе CRM и влияния новых технологий на онлайн-бизнес сегодня. Среди них такие технологии, как искусственный интеллект, блокчейн, дополненная реальность и другие. Также нас обучали простейшим способам без больших затрат запускать свой internet-стартап и пробовать разные ниши в этой отрасли.

В качестве своей дипломной работы я изучала различные факторы, которые влияют на развитость электронного правительства в разных странах, в том числе и в Кыргызстане. После окончания учебы я прошла стажировку в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в сфере электронного правительства, где мы анализировали данные, оценивали развитость онлайн государственных услуг во всех странах — членах ООН и готовили отчет по развитию электронного правительства ООН 2018 года.

— Что такое интернет-маркетплейс? Как вы пришли к идее запуска этой платформы?

— После окончания учебы, по приезду в Бишкек, я пересмотрела предыдущую бизнес-модель и решила запустить интернет-маркетплейс. Маркетплейс — это удобная онлайн-платформа, где неограниченное количество продавцов самостоятельно могут выкладывать свои товары, принимать заказы, обслуживать клиентов, анализировать данные, а покупатели могут получить доступ к большему ассортименту товаров, оставлять отзывы для товаров и продавцов, а также сравнивать цены и выбирать для себя наиболее удобные варианты доставки и оплаты заказов. На сегодняшний день мы знаем, что «Амазон» и «Алибаба» — это одни из самых успешных маркетплейсов в мире.

— Легко ли сейчас запустить свой интернет-стартап?

— На сегодняшний день существует множество решений без больших затрат запустить свой интернет-стартап.

На своем примере могу сказать, без знаний кода я сама создала такой маркетплейс, который успешно сегодня работает на рынке.

Хотя маркетплейс и имеет весь набор удобств как для покупателей, так и для продавцов, я поняла, что рынок не совсем еще готов в полной мере использовать преимущества электронной коммерции.

Почти 98% покупателей предпочитают оплачивать покупки наличными средствами, стоимость услуг курьерской доставки как по регионам, так и по городу Бишкеку завышена. Как у предпринимателей, так и у покупателей не хватает цифровых навыков работы в онлайн-среде.

Здесь я поняла, что в нашей стране существуют множество различных барьеров для развития электронной коммерции, которые нужно решать комплексно и с участием как бизнес-сообщества, так и местных органов власти. Необходим стратегический подход, необходимо объединить всех участников рынка, для того чтобы вместе поднимать актуальные вопросы и работать над предотвращением различных барьеров в данной области.

— Какие барьеры в сфере электронной коммерции в Кыргызстане вы видите?

— Барьеров множество. Как я ранее уже отметила, это недостаток цифровых навыков.

У нас имеют доступ к широкополосному интернету лишь 40% населения. Уровень урбанизации в стране 36% с ежегодным приростом лишь в 2%, что говорит о том, что вся необходимая инфраструктура сосредоточена лишь в главных городах, а регионы не охвачены цифровыми технологиями в должной степени и необходимо работать в этом направлении.

Система трекинга посылок только-только начинает запускаться в «Кыргызпочтасы», что, конечно же, даст позитивный толчок в увеличении доставок, отправлений в регионы. Также у населения нет доверия к сайтам и в предоставлении личных данных. Конфиденциальность персональных данных не защищена на должном уровне, и здесь необходимо доработать существующие нормативно-правовые акты, чтобы учесть все права и обязанности всех сторон в электронном бизнесе. Необходимо прописать все нормы в основном законе по электронной коммерции, который на данный момент еще находится в разработке.

— Какие показатели говорят об успешности или неуспешности электронной коммерции в стране?

— Главным показателем является доля электронной коммерции от розничного товарооборота в стране. Надо отметить, что эта цифра пока небольшая во всем мире, и многие страны стараются увеличить долю. Например, в Казахстане на сегодняшний день это всего лишь 1%, в России 4%, а в США и Китае по 10%, что, несомненно, говорит об огромном потенциале роста отрасли.

Прежде чем выводить такую статистику для Кыргызстана, нам нужно четко обозначить, что мы называем электронной коммерцией. Например, в том же соседнем Казахстане к электронной коммерции относят бизнесы, которые соответствуют трем критериям: электронная купля-продажа, безналичный расчет и доставка курьерской службой.

У нас же превалирует наличный денежный оборот, и доля безналичного оборота крайне низка.

Если мы будем оценивать электронную коммерцию по этим параметрам, то показатели будут крайне низкими у Кыргызстана. UNCTAD в своем отчете по электронной коммерции в сфере B2C 2017 года составил рейтинг стран, где Кыргызстан упал на пять позиций по сравнению с 2015 годом, оказавшись на 117-м месте, в то время как Казахстан поднялся на 25 позиций вверх с 76-го на 51-е место. Индикатор сравнивал следующие показатели по странам: доля проникновения интернета в стране, доля населения, у которого банковские счета, доля безопасных серверов на 1 миллион населения, а также уровень развитости почтовых услуг по рейтингу Всемирного почтового союза.

В Кыргызстане у населения хоть и находятся около 2 млн карточек на конец 2015 года, 90% операций приходились на снятие наличности, что также говорит о необходимости развития банковского и финансового секторов и развития платежных систем с легкой интеграцией с интернет-магазинами.

— Как развитие электронной коммерции окажет влияние на бизнес и экономику?

— На сегодняшний день современный бизнес также старается диверсифицировать свои каналы продаж, по-другому это называется принцип омниканальности. Омниканальность означает гибкость компании, когда она не ограничивается лишь розничными продажами, а выходит онлайн и активно начинает использовать электронную и мобильную коммерцию, в свою очередь онлайн-бизнесы открывают свои розничные точки, что особенно актуально в периоды кризиса.

Как показал опыт, те компании, которые используют омниканальность в своих бизнес-моделях, зарабатывают в два раза больше своих конкурентов с одним каналом продаж.

Насколько малые средние предприятия представлены в онлайне, имеет немаловажное значение в анализе рынка электронной коммерции.

Развитие финансовых платежных систем, логистической инфраструктуры и общее осознание преимуществ цифровых технологий в ведении бизнеса приведет к общему росту электронной коммерции со стороны малого и среднего бизнеса.

Так будут развиваться не только сфера розничных продаж, а также и сфера онлайн-услуг. К примеру, дистанционное образование, предоставление онлайн нотариальных услуг, онлайн-аукционы, торговые биржи. Электронная коммерция коснется почти всего экономического сектора, что положительно отразится на развитии национальной экономики в целом.

Это улучшит конкуренцию как на внутреннем рынке, так и будет стимулировать отечественный бизнес выходить на глобальный рынок, так как электронная коммерция не имеет границ.

Электронная коммерция также может воздействовать уменьшению цифрового разрыва среди населения и создать благоприятную среду для социально-экономического роста.

— Какое вы видите решение для развития электронной коммерции в Кыргызстане?

— Необходимо объединять усилия всех участников рынка, так как рано или поздно любой бизнес придет к цифровым технологиям. Тут важно понимать, что в цифровом мире большое значение имеет то, как быстро компания адаптируется к современным, постоянно меняющемся реалиям.

Отстать сегодня на один шаг — это означает отстать на сто шагов назад через несколько лет, так как цифровые технологии развиваются в геометрической прогрессии.

Ни для кого не секрет, какими темпами на сегодняшний день развивается электронная коммерция в мире. Мировой торговый оборот в электронной коммерции уже превысил 2,3 триллиона долларов и по прогнозам удвоится к 2021 году. Электронная коммерция развивается так быстро и независимо от государств, что правительства не могут точно предугадать поведение рынка, а лишь могут гадать о потенциальных возможностях и рисках.

В этих реалиях мы озадачились вопросом, а насколько готов Кыргызстан быть на волне и на сколько мы уже отстали в развитии? Для этого, конечно же, нужна сравнительная аналитика, которая показывает реальное состояние рынка. К сожалению, для такой аналитики необходимо, чтобы в стране уже существовали цифровые инструменты для отслеживания тех или иных показателей, а это в свою очередь требует общей прозрачности и подотчетности как со стороны бизнеса, так и со стороны государства. Поэтому оценивать пока приходится лишь частичными данными в тех или иных областях экономики и составлять примерную картину. Сегодня интернет-бизнесы уже активно используют искусственный интеллект, технологии блокчейн и так далее. Современные гегемоны, такие как «Амазон» и «Алибаба», уже имеют сильные позиции на рынке. Необходимо также анализировать и учитывать как положительные, так и отрицательные стороны их влияния на локальный рынок и стараться адаптироваться под международную конъюнктуру рынка.

Таким образом появилась необходимость создания Ассоциации электронной коммерции, которая будет представлять интересы онлайн бизнес-сообщества, а также развивать электронную коммерцию в Кыргызстане.

— Расскажите, какие цели и задачи ставит перед собой Ассоциация электронной коммерции.

— Мы перед собой ставим как амбициозные долгосрочные, так и краткосрочные задачи, которые уже будут привносить позитивные изменения.

Основными целями ассоциации являются развитие электронной коммерции в Кыргызстане путем предоставления информационной и правовой поддержки для членов ассоциации, внедрение и установление международных стандартов по электронной коммерции, а также сертификация интернет-магазинов и присуждения знака доверия к интернет-магазинам.

Самой главной задачей ассоциации станут развитие экспортного потенциала Кыргызстана и расширение границ для бизнеса путем содействия во внедрении новых цифровых технологий и предоставления экспертной поддержки для выхода на международные рынки.

Ассоциация будет устанавливать диалог и партнерские отношения с государственными структурами, международными организациями и компаниями, а также с аналогичными ассоциациями в других странах.

— Кто сможет стать членом ассоциации?

— В ассоциацию могут войти все предприниматели и бизнесы, так или иначе связанные с рынком интернет-коммерции или желающие выйти на цифровой рынок. Мы намерены работать в партнерстве с банками, курьерскими службами, программистами, органами местной власти, маркетинговыми агентствами и международным сообществом.

— Какая деятельность ассоциации будет способствовать развитию электронной коммерции в Кыргызстане?

Ассоциация будет активно проводить различные мероприятия для популяризации интернет-коммерции по всему Кыргызстану и способствовать развитию цифровых навыков как предпринимателей, так и покупателей. Члены ассоциации смогут участвовать в рейтингах, мероприятиях, аналитических исследованиях и получать скидки и льготы на услуги от партнеров ассоциации. В конце каждого года среди членов ассоциации будут присваиваться номинации за особый вклад в развитии электронной коммерции в Кыргызстане.

Ассоциация также будет способствовать развитию здорового и конкурентного климата в электронной коммерции и поднимать актуальные вопросы по защите прав потребителей, вопросы конфиденциальности данных, добиваться налоговых преференций для участников рынка электронной коммерции, а также в сотрудничестве с другими ассоциациями и организациями проводить ряд мероприятий для развития сотрудничества между отраслями и игроками рынка.

Ассоциация будет также заниматься исследованием рынка электронной коммерции в стране и предоставлять аналитические данные и отчеты.





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