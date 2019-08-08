Асет Мукажанов возглавил службу по связям с общественностью акимата Алматы

8 Августа 2019 18:42 142
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководителем службы по связям с общественностью, пресс-секретарем акима Алматы стал Асет Мукажанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Друзья! Обращаюсь к вам в качестве руководителя службы по
связям с общественностью, пресс-секретаря акима Алматы Бакытжана Абдировича
Сагинтаева. Алматы всегда был и остается самым активным во всех сферах жизни.
Журналистское сообщество формировалось здесь, и по сей день в СМИ города
работают мэтры отечественной журналистики.
Как вы знаете, аким города в первый свой рабочий день
обратился к алматинцам и заявил о политике открытости. Для взаимодействия с городским
сообществом и получения обратной связи аким открыл аккаунты в социальных сетях.
Эта политика открытости касается всех руководителей управлений и акимов
районов, у которых также есть официальные страницы в соцсетях», — написал
Асет Мукажанов в своем Instagram.
Он отметил, что будет запущена работа пресс-центра акимата
Алматы, где на еженедельной основе будут проводиться брифинги и
пресс-конференции с участием акимов районов и руководителей управлений по самым
актуальным темам и событиям города.
Асет Мукажанов родился в 1990 году в городе Караганде.
Окончил Пекинский экономический университет бизнеса и управления по
специальности «Мировая экономика». В разные годы работал в АО «ФНБ «Самрук Казына»,
«Центр международных программ «Болашак», Министерстве информации и
коммуникаций.
В 2014-2016 годы возглавлял управление коммуникаций и
новостей, являлся официальным представителем РГУ «Служба центральных
коммуникаций» при Президенте РК. В 2016-2019 годы работал в структурах
Канцелярии Премьер-Министра РК, Администрации Президента РК.
Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Конституциясына 20
жыл», отмечен Благодарственным письмом Президента РК.