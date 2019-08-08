Асет Мукажанов возглавил службу по связям с общественностью акимата Алматы

8 Августа 2019 18:42 142

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководителем службы по связям с общественностью, пресс-секретарем акима Алматы стал Асет Мукажанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Друзья! Обращаюсь к вам в качестве руководителя службы по

связям с общественностью, пресс-секретаря акима Алматы Бакытжана Абдировича

Сагинтаева. Алматы всегда был и остается самым активным во всех сферах жизни.

Журналистское сообщество формировалось здесь, и по сей день в СМИ города

работают мэтры отечественной журналистики.

Как вы знаете, аким города в первый свой рабочий день

обратился к алматинцам и заявил о политике открытости. Для взаимодействия с городским

сообществом и получения обратной связи аким открыл аккаунты в социальных сетях.

Эта политика открытости касается всех руководителей управлений и акимов

районов, у которых также есть официальные страницы в соцсетях», — написал

Асет Мукажанов в своем Instagram.

Он отметил, что будет запущена работа пресс-центра акимата

Алматы, где на еженедельной основе будут проводиться брифинги и

пресс-конференции с участием акимов районов и руководителей управлений по самым

актуальным темам и событиям города.

Асет Мукажанов родился в 1990 году в городе Караганде.

Окончил Пекинский экономический университет бизнеса и управления по

специальности «Мировая экономика». В разные годы работал в АО «ФНБ «Самрук Казына»,

«Центр международных программ «Болашак», Министерстве информации и

коммуникаций.

В 2014-2016 годы возглавлял управление коммуникаций и

новостей, являлся официальным представителем РГУ «Служба центральных

коммуникаций» при Президенте РК. В 2016-2019 годы работал в структурах

Канцелярии Премьер-Министра РК, Администрации Президента РК.

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Конституциясына 20

жыл», отмечен Благодарственным письмом Президента РК.

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