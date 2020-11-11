«Армия Турана» — только ширма для большой игры в Закавказье — мнение

В связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе все чаще в экспертной среде можно услышать о турецких намерениях воссоздания Османской империи 2.0. Сам Реджеп Эрдоган во всеуслышание говорит о пантюркизме и создании так называемой армии Турана. Много громких заявлений турецкого лидера мы слышим по поводу претензий на территории от Ближнего Востока до Средней Азии, от российского Крыма и до республик Поволжья.

Затяжной экономический кризис, галопирующая инфляция, свалившаяся в крутое пике турецкая лира заставляют султана Эрдогана отвлечь внимание своих подданных от внутренних проблем, переключая их внимание на амбициозные прожекты во внешней политике. Одновременное обострение отношений с Грецией, Ливией и Сирией не остановило Эрдогана, а, наоборот, вдохновило. На правах «старшего брата» он влез в конфликт в Нагорном Карабахе.

Терпение России Эрдоган проверяет путем оказания азербайджанской армии военно-технической поддержки: поставок многочисленных БПЛА «Байрактар», военных советников, предоставлением разведданных о передвижении армянских вооруженных соединений. До точки кипения довел ситуацию факт участия в конфликте на стороне Азербайджана обученных боевиков из различных радикальных исламистских движений. Эрдоган вооружает, финансирует и предоставляет транспортные коридоры для переброски боевиков, чем вызывает серьезную озабоченность российского руководства. О чем уже неоднократно заявляли и директор СВР Сергей Нарышкин, и глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.

Так ли грозен султан Эрдоган, и самостоятелен ли он в своих амбициях? Попробуем разобраться, что такое «армия Турана» и кто стоит за этой идеей.

Что такое «туранская армия» и с кем Анкара собралась воевать?

Турецкий профессор Джамалеттин Ташкыран заявил, что в турецкой истории практически нет периода, когда центральноазиатские республики и Османское государство, а позже и Турецкая Республика были бы настолько близки, как сейчас.

«Ситуация изменилась после начала атаки на Товуз в середине июля, а также после совместных военных учений в Азербайджане и Нахичевани. Затем нападение Армении и ответ на эти атаки и духовная поддержка Турции привели к тому, что Азербайджан за очень короткий промежуток времени вернул практически все территории, которые он потерял ранее. Это вызвало чувство удовлетворенности во всем тюркском мире. Не было бы ошибкой сказать, что поддержка Турции изменила баланс в регионе», — говорит Ташкыран.

Отвечая на вопрос о том, приведет ли это к созданию «пантюркистской армии», профессор заявил, что надеется на это, но пока еще слишком рано озвучивать подробности.

«Разговоры об этом сейчас могут разбудить противников этой идеи. То, что сегодня кажется невозможным, может реализоваться в короткие сроки, в среднесрочной или долгосрочной перспективе, после того как возникнет сильная воля к этому», — считает Ташкыран.

Стоит отметить, что из видных политиков Анкары о Карабахе в контексте пантюркистской идеи чаще всего говорит союзник турецкого президента — лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели. С самого первого дня конфликта в Нагорном Карабахе он требовал вовлечения в него тюркских государств Средней Азии. А 20 октября он произнес речь, в которой продекламировал ключевые тезисы пантюркизма. Кроме этого, он раскритиковал позицию Ташкента, Нур-Султана, Ашхабада и Бишкека, которые высказались за прекращение огня и мирное урегулирование вопроса.

«Еще одна проблема, которая глубоко расстраивает и огорчает нас, — это молчание и бездействие тюркских республик в отношении Нагорного Карабаха. Как мы можем принять призыв Узбекистана к дипломатическому урегулированию? Как и чем объяснить предложения Казахстана вести переговоры? Как нам воспринять предложение Туркменистана использовать методы превентивной дипломатии под эгидой ООН? Как оценить неадекватную реакцию генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных стран? Что сказать о молчании Киргизии?» — заявил он.

Незамедлительно после таких заявлений турецких политиков министр обороны Турции посетил страны Центральной Азии. В Ташкенте и Нур-Султане в том числе обсуждался вопрос создания так называемой туранской армии. В новый военный блок по амбициозным турецким планам должны войти Турция, Азербайджан, Казахстан и другие среднеазиатские республики бывшего Советского Союза, за исключением Таджикистана. Возникает логичный вопрос: а с кем в Анкаре собираются воевать? С Россией и ее ближайшими союзниками по ЕАЭС и ОДКБ?

В конце октября в столице Азербайджана планировалось проведение саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, где предполагалось объявить о создании «Армии Великого Турана», и, судя по всему, именно к этому событию намечалось молниеносно решить проблему Нагорного Карабаха, продемонстрировав эффективность сотрудничества с турецкой стороной. Однако блицкриг провалился, несмотря на колоссальный перевес сил, не говоря уже об абсолютном превосходстве военной техники и о многих других аспектах, в том числе спутниковой разведке, которую предоставляет Турция.

Вряд ли эти грандиозные планы Эрдогана можно назвать суверенными. Испокон веков Турция, а ранее Османская Империя, по меткому замечанию, является «цепным псом» Великобритании. Можно сказать, что сегодня Турция — это страна-гарнизон в интересах блока НАТО в подбрюшье России, чем умело пользуются ее хозяева — США и Великобритания.

Неслучайным моментом активизации проекта «армии Турана» можно считать и тот факт, что главой британской разведки MI-6 стал бывший посол Великобритании в Турции, большой друг султана Эрдогана и поклонник турецкой экспансии в Закавказье русофоб Ричард Мур.



Ричард Мур (слева) и министр Турции по делам ЕС Волкан Бозкыр. Иллюстрация: trtworld.com

Посол Мур никогда не скрывал, что видит огромный потенциал Турции и тюркского мира как регионального оператора. В том числе для вытеснения России, Германии и Китая из региона. Неоднократно он бывал в Баку, знаком с азербайджанской элитой. Активно изучал ситуацию на Северном Кавказе, в Абхазии. Является ярым противником курдов и идеи самостоятельного Курдистана.

Очевидно, что за всеми этими масштабными проектами стоит Великобритания и ее «Большая игра», а Эрдоган — всего лишь разменная фигура в этой уже более чем двухсотлетней геополитической партии.

Вызов национальной безопасности России и необходимые меры противодействия

Для Анкары и ее североатлантических хозяев сегодня именно Россия является главным препятствием реализации её амбициозных планов на Кавказе и в Средней Азии. Однако это вовсе не означает, что Эрдоган готовит войну на завтра. Турки пока придерживаются «стратегии непрямых действий»: создали плацдарм на Кавказе, активизировались в Средней Азии, пытаясь постепенно вытеснять оттуда Россию.

Сегодня в мире существует два крупнейших военных блока — НАТО и ОДКБ. Создаётся впечатление, что Эрдоган намерен создать третий — за счёт развала ОДКБ. Помимо России и Армении, в этой организации состоят Таджикистан, Киргизия и Казахстан. Спровоцировав обострение в Нагорном Карабахе, Анкара попыталась одновременно реализовать две задачи.

Во-первых, она продемонстрировала союзникам России, что Кремль не спешит вступиться прямо за Ереван. Да, оправдания этому имеются, но факт остаётся фактом: Армения отступает перед союзом Азербайджана и Турции.

Во-вторых, Турция продемонстрировала, что она своих союзников не бросает и ведёт к победе. Это ли не лучшая реклама военному союзу с Анкарой и антиреклама ОДКБ? Нельзя исключать, что после завершения боевых действий в Карабахе Ереван задумается о целесообразности участия в ОДКБ. Учитывая тот факт, что сейчас власти Армении несамостоятельны в своих решениях, вероятность выхода возрастает.

Этот возможный опрометчивый шаг может активизировать принцип домино и среди других участников военного блока с Россией. Даст повод пересмотреть своё участие в ней Киргизии, где сейчас происходит очередной государственный переворот, и Казахстану, который политически и экономически все больше отдаляется от России. При таком раскладе в среднесрочной перспективе можно ожидать появления недружественных армий под крылом Анкары уже непосредственно на границе РФ.

Новый геополитический вызов России со стороны турецкого лидера требует выработки адекватных превентивных мер. Наступило время, когда России отступать уже некуда, пришло время восстановить историческую справедливость. На первый взгляд, предлагаемые меры выглядят фантастическими, но и в Крым-2014 изначально мало кто верил.

Первое: восстановить свои исторические границы по принципу «где один раз был поднят русский флаг, там он не должен быть спущен». Всерьез рассмотреть идею создания реального Союзного государства в составе России, Армении, Белоруссии, Нагорного Карабаха, Донбасса с возможным присоединением к Союзу Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья.

Второе: оперативно модернизировать и расширить на территории вышеуказанных республик свои военные объекты с учетом новых геополитических вызовов.

Третье: предпринять все необходимые усилия, чтобы проект «Армия Турана» был дискредитирован в глазах мирового сообщества. Важно использовать удачный момент, когда Турция значительно обострила свои дипломатические отношения со странами внутри блока НАТО — Францией и Грецией. Использовать конструктивные отношения с этими государствами для выработки экономических и политических мер против турецкой экспансии.

Четвертое: консолидировать ряд государств на Ближнем Востоке (Египет, Сирия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Ирак, отдельно рассмотрев возможность по Ирану), обеспокоенных агрессивным поведением Эрдогана. Активизировать дипломатическое и военно-техническое сотрудничество с главным внутренним врагом Эрдогана — Рабочей партией Курдистана, то есть начать действовать с турками их же методами.

Пятое: использовать военно-дипломатические возможности России, чтобы термин «пантюркизм» не вышел за границы самой Турции. Слабость турецкой экономики, отсутствие собственных энергоресурсов — это основные минусы, которые требуют тщательного изучения российскими специалистами и выработки необходимых контрмер.

Шестое: скорректировать стратегию национальной безопасности страны, касающуюся наших геополитических интересов в Закавказье и Средней Азии. Важно сосредоточиться на Закавказском и Центрально-Азиатском регионах, всячески препятствовать созданию протурецкого союза, поставив четкий ультиматум государствам — участникам ЕАЭС и ОДКБ. В противном случае ввести для них строгий визовый режим, лишить льготных цен на энергоресурсы и значительно сократить возможность трудовой миграции.

Концепция внешней политики России, подписанная президентом Владимиром Путиным в 2016 году, подразумевает «упрочение позиций Российской Федерации как одного из влиятельных центров современного мира», и в частности «углубление и расширение интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Республикой Армения, Республикой Белоруссия, Республикой Казахстан и Киргизской Республикой. Россия выступает за качественное развитие ОДКБ, превращение ее в авторитетную многофункциональную международную организацию, способную противостоять современным вызовам и угрозам в условиях усиливающегося воздействия разноплановых глобальных и региональных факторов в зоне ответственности ОДКБ и прилегающих к ней районах».

Учитывая все вышеизложенное, новый геополитический вызов требует от России активных действий уже сегодня. Только от нас зависит, вернется ли Россия на границы Российской империи, или ее место займет Новый Туран 2.0.

Руслан Темирбулатов, кандидат экономических наук

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