ARD (Германия): Россия в оковах доллара

Правительство США ввело против России новые санкции из-за конфликта на Украине. Но у Трампа есть еще более грозное оружие, чтобы поставить Россию на колени, — сильный доллар.

Российский президент Владимир Путин совсем недавно говорил, что Трамп своими санкциями против таких стран, как Иран и Россия, может «совершить стратегическую ошибку». Своими штрафными мерами США подорвут доверие к доллару как универсальной резервной валюте. Вашингтон сам пилит сук, на котором сидит, сказал Путин.

Доминирование американской валюты

При этом для России падение американской валюты было бы очень неплохим вариантом: ни один экономический инструмент давления не представляет такой большой опасности для других стран, как доллар. Он держит под контролем всю мировую торговлю. Почти 40% мировых платежей, по данным агентства «Блумберг» (Bloomberg), осуществляются в долларах. Как сообщает Европейский центральный банк, американская валюта составляет две трети международного долга. Почти все энергетические сделки проводятся в долларах.

По мнению Путина, США задействуют свою финансовую мощь для реализации политических целей. Ключевое слово здесь — иранские санкции. Особенно трудно России избавляться от зависимости от доллара. При взаиморасчетах с другими странами доллар является важнейшей валютой для страны. Из-за нестабильного курса рубля российские физические лица и компании предпочитают держать средства в американской валюте, чтобы защитить себя от падения рубля. Перед тем как рубль снова начал укрепляться, курс национальной валюты с апреля значительно потерял в весе.

Решающую роль играет и энергетический рынок. Россия, один из важнейших газовых экспортеров в мире, в экономическом плане крайне сильно зависит от сырья, нефти и газа. На этих рынках взаиморасчеты проводятся в стабильной валюте — в долларах. Крупнейшие покупатели — западноевропейские страны, которые вряд ли пойдут на переход к торговле в такой волатильной валюте, как рубль.

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Однако Россия хочет уйти от доллара. Недавно правительство при участии министра финансов Антона Силуанова разработало пакет мер, в соответствии с которым компании, заключающие договоры с партнерами в рублях и в будущем намеренные осуществлять взаиморасчеты в национальной валюте, получат налоговые преференции. Кроме того, до 2024 года компании постепенно будут освобождены от возвращения заграничной экспортной выручки в Россию. «Будем создавать преференциальный режим, стимулировать наших участников внешнеэкономической деятельности к использованию нашей национальной валюты», — отметил Силуанов. Однако российское правительство не планирует немедленно отказываться от доллара. Переход должен быть постепенным и без принудительных мер. Ряд концернов уже изучают возможности для заключения сделок за рубежом без использования долларов.

Уже на протяжении ряда лет Кремль работает над тем, чтобы стать более независимым от американской валюты. С введением санкций, связанных с крымским кризисом, американские концерны «Виза» (Visa) и «Мастеркард» (Mastercard) весной 2014 года без предупреждения заблокировали на два дня кредитные карты россиян. Ограничения продемонстрировали Кремлю, насколько сильный ущерб США могут нанести российской финансовой системе. Год спустя Россия запустила национальную платежную систему. С июля 2018 года все ведомства могут переводить заработные платы сотрудников исключительно на счета с российскими банковскими данными — в государственных компаниях задействовано порядка 30 миллионов человек.

Соглашения с торговыми партнерами

Пока что меры практически не имеют эффекта. Чтобы действительно надломить доминирование доллара, необходима поддержка из-за рубежа. В начале сентября в ходе экономического форума во Владивостоке Владимир Путин договорился с лидером КНР Си Цзиньпином о более активном использовании национальных валют обеих стран во взаиморасчетах. Это внешнеполитическое единение может принести свои плоды. Китай — важнейший торговый партнер России, объем торговли составил в этом году порядка 100 миллиардов долларов.

С Ираном и Турцией Путин планирует достичь схожих соглашений. Наступило время для окончания доминирования доллара, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи глав трех стран. Привязка международных платежных систем к доллару — главная проблема мировой экономики.

Эту позицию разделяют и западные страны. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью изданию «Хандельсблатт» (Handelsblatt) в августе отметил, что необходима альтернатива международной платежной системе и выступил за усиление европейской независимости. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в сентябре назвал абсурдным тот факт, что европейские компании покупают европейские самолеты в американской валюте.

ЦБ распродает американские казначейские облигации

Нагляднее всего с долларом борется российский Центробанк. За прошедшие месяцы ЦБ распродал большую часть американских казначейских облигаций. В конце августа их объем составил всего 14 миллиардов долларов — только с мая по апрель их доля, по данным «Блумберг», снизилась более чем на 80%. Тем самым страна перестала быть одним из 50 крупнейших кредиторов США, отмечают российские аналитики. Еще в начале года российских ЦБ держал почти 100 миллиардов долларов в облигациях США, в 2011 их объем составлял целых 180 миллиардов. Тогда Россия была одним из крупнейших кредиторов США.

И другие страны, такие как Китай и Индия, также сокращают свои резервы американской валюты. Япония сократила свои вложения в американские ценные бумаги до минимума после октября 2011 года, а Турция вышла из числа 30 крупнейших кредиторов США.

Хотя доллар продолжает доминировать на валютном рынке, он может постепенно начать буксовать. Доля доллара в мировых валютных резервах, по данным МВФ, во втором квартале 2018 года сократилась лишь с 62,5% до 62,3%, однако наблюдается значительное смещение. Показатель должен был вырасти на несколько пунктов, поскольку с апреля по июнь доллар укрепил свои позиции по отношению к другим валютам в среднем на 5%.

Рост наблюдается у китайской и японской национальных валют. Юань демонстрирует такие же значения, как и австралийский или канадский доллар, говорит Стивен Инглендер, валютный эксперт «Стандард Чартерд» (Standard Chartered).

Тренд на золото?

С 2007 года Россия предпочитает инвестировать в золото, не имеющее национальной привязки. Доля золота в национальных валютных резервах достигла рекордного значения почти в 17%. В сентябре ЦБ пополнил запасы на 37 тонн. Это был крупнейший прирост за месяц в этом году.

В третьем квартале центробанки по всему миру приобрели на 22% больше золота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает Всемирный золотой совет. Это крупнейший прирост с 2015 года. Несмотря на скорее отрицательное развитие за прошедшие годы, есть надежды на возвращение роста.

Тем не менее эксперты едины во мнении, что в краткосрочной перспективе доминирование доллара практически не изменится. По данным ЦБ России, мировая валюта хотя и теряет свое значение, но это происходит медленно. Ведь доллар не просто широко распространен, но его поддерживают институты, правовые гарантии и экономическая мощь США.

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