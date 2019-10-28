Аптечный рынок Украины по итогам 9 мес 2019 г.: Helicopter View

Экономика Украины продолжает демонстрировать рост. По данным Государственной службы статистики Украины (ГССУ), рост ВВП фиксируется уже 14 кварталов подряд. В I кв. 2019 г. прирост ВВП составил 2,5%, во II кв. темпы прироста ускорились до 4,6%. Национальный банк Украины (НБУ) улучшил свой прогноз роста ВВП на 2019 г. с 3,0 до 3,5%. Также отмечается снижение уровня инфляции с 9,2% в январе 2019 до 7,5% в сентябре 2019 г., и НБУ прогнозирует дальнейшее ее снижение до 6,3% на конец 2019 г. В данной публикации проанализированы ключевые показатели и тренды развития фармацевтического рынка Украины* по итогам 9 мес 2019 г. При подготовке материа­ла использованы данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».

«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»

По итогам 9 мес 2019 г. объем розничной реа­лизации всех категорий товаров «аптечной корзины» составил 74,3 млрд грн. или 2,8 млрд дол. США (по курсу Межбанка). По сравнению с аналогичным периодом 2018 г. продажи возросли на 15,9% в гривневом и 18,3% в долларовом выражении. В натуральном выражении объем продаж сократился на 3,1% и составил 1,25 млрд упаковок (рис. 1).

Рис. 1

Объем розничной реализации товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Межбанка) по итогам 9 мес 2017–2019 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Прирост рынка в долларовом выражении — +18%

В разрезе категорий товаров «аптечной корзины» прирост аптечных продаж в денежном выражении отмечается для всех категорий. В тоже время в натуральном выражение прирост продаж отмечается для диетических добавок и косметики, а для лекарственных средств и медицинских изделий фиксируется снижение на уровне 4% (табл. 1).

Таблица 1. Розничные продажи различных категорий товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2017–2019 гг.

Год Лекарственные средства Медицинские изделия Косметика Диетические добавки Рынок в целом Объем аптечных продаж ∆, % Доля категории в «аптечной корзине», % Объем аптечных продаж ∆, % Доля категории в «аптечной корзине», % Объем аптечных продаж ∆, % Доля категории в «аптечной корзине», % Объем аптечных продаж ∆, % Доля категории в «аптечной корзине», % Объем аптечных продаж, млн грн./уп. ∆, % Денежное выражение, млн грн. 2017 43 247,8 23,2 84,2 3919,5 15,2 7,6 1866,3 17,1 3,6 2343,0 44,3 4,6 51 376,6 23,1 2018 53 059,4 22,7 83,7 4828,0 23,2 7,6 2281,5 22,2 3,6 3210,0 37,0 5,1 63 378,9 23,4 2019 60 920,3 14,8 83,0 5547,6 14,9 7,5 2631,6 15,3 3,6 4330,9 34,9 5,9 73 430,4 15,9 Натуральное выражение, млн упаковок 2017 812,5 9,1 65,8 344,4 0,6 27,9 33,8 7,9 2,7 45,0 35,3 3,6 1235,7 7,3 2018 839,3 3,3 65,0 364,9 5,9 28,3 35,2 3,9 2,7 51,3 14,1 4,0 1290,7 4,4 2019 807,7 –3,8 64,6 349,9 –4,1 28,0 35,2 0,1 2,8 57,3 11,6 4,6 1250,1 –3,1

В разрезе продаж товаров украинского и зарубежного производства для украинского фармрынка характерно преобладание зарубежной продукции в денежном выражении. В натуральном выражении превалируют преимущественно отечественные товары, за исключением медицинских изделий, где доля зарубежных превысила отметку 50% (рис. 2). По итогам 9 мес 2019 г., зарубежные производители укрепили свои позиции на рынке, увеличив долю во всех категориях товаров «аптечной корзины» как в денежном, так и в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.

Рис. 2

Структура аптечных продаж товаров «аптечной корзины» украинского и зарубежного производства (по месту производства) в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2018–2019 гг.

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров «аптечной корзины» по итогам 9 мес 2019 г. составила 58,7 грн. и повысилась на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. (рис. 3). Самой дорогостоящей категорией в исследуемый период стали диетические добавки, средневзвешенная стоимость 1 упаковки которых составила 75,6 грн., для лекарственных средств этот показатель находится на уровне 75,4 грн., косметики — 74,7 грн., медицинских изделий — 15,9 грн.

Рис. 3

Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» по итогам 9 мес 2017–2019 гг. с указа­нием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В исследуемый период продолжается устойчивая тенденция увеличения доли диетических добавок в общей структуре продаж товаров «аптечной корзины». По итогам III кв. 2019 г., доля диетических добавок в структуре рынка в денежном выражении составила 5,9% (рис. 4).

Рис. 4

Динамика долевого соотношения различных категорий товаров «аптечной корзины» за период с I кв. 2015 по III кв. 2019 г. в денежном выражении

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

По итогам 9 мес 2019 г., объем розничной реализации лекарственных средств составил 60,9 млрд грн., 807,7 млн упаковок и 2,3 млрд дол. При этом отмечается прирост продаж на уровне 15% в гривневом и 17% — в долларовом выражении. В натуральном выражении объем продаж сократился на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Помесячная динамика розничных продаж лекарственных средств демонстрирует, что рынок продолжает развиваться двузначными темпами прироста как в гривневом, так и долларовом выражении. При этом за счет укрепления курса гривни по отношению к доллару темпы рос­та в долларах превышают таковые для гривни. С февраля 2019 г. отмечается уменьшение объемов продаж в упаковках (рис. 5).

Рис. 5

Помесячная динамика аптечных продаж лекарственных средств в натуральном и денежном выражении, а также долларовом эквиваленте (по курсу Межбанка) с января 2017 по сентябрь 2019 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Развитие розничного рынка практически полностью зависит от потребителя и его благосостояния, поскольку участие государства в обес­печении населения лекарственными средствами посредством реимбурсации ряда препаратов через аптечную сеть незначительное.

В последние годы фиксируется рост как заработной платы, так и доходов населения. НБУ продолжает фиксировать повышение заработной платы, однако темпы ее роста замедляются, в сентябре 2019 г. отмечается прирост реальной заработной платы на 8% и номинальной — на 17% (рис. 6). Увеличиваются и доходы населения. По итогам II кв. 2019 г., ГССУ фиксирует увеличение реальных доходов населения на 7%, а номинальных — на 17% (рис. 7).

Рис. 6

Динамика изменения средней заработной платы в Украине за период с января 2017 по август 2019 г. по данным НБУ

Рис. 7

Динамика изменения доходов населения за период с I кв. 2016 по II кв. 2019 г. по данным ГССУ

Номинальная заработная плата и доходы населения продолжают повышаться — +17%

Индикаторы динамики развития рынка лекарственных средств в денежном выражении свидетельствуют, что по итогам 9 мес 2019 г. рынок развивался преимущественно за счет повышения цен, о чем свидетельствует высокий показатель инфляционной составляющей, и за счет перераспределения потребления в сторону более дорогостоящих препаратов (индекс замещения) (рис. 8).

Рис. 8

Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении за период с января 2017 по сентябрь 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В то же время, по данным ГССУ, инфляция на фармрынке и в сфере здравоохранения в целом по-прежнему ниже, чем по стране, а также по сравнению со многими другими категориями товаров и услуг (рис. 9).

Рис. 9

Темпы прироста потребительских цен на товары различных категорий за I полугодие 2019 г. по сравнению с I полугодием 2018 г. по данным ГССУ

Инфляция в здравоохранении и Фарме ниже, чем по стране

Среди основных трендов розничного рынка также следует отметить планомерное увеличение доли рецептурных лекарственных средств, а также увеличение удельного веса препаратов зарубежного производства (рис. 10 и 11). За последние 10 лет доля рецептурных препаратов увеличилась с 35 до 42% в натуральном и с 54 до 62% в денежном выражении. В структуре аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства в денежном выражении в последние годы фиксируется постепенное незначительное увеличение доли препаратов зарубежного производства.

Рис. 10

Структура аптечных продаж рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2010–2019 гг.

Рис. 11

Структура аптечных продаж лекарственных средств зарубежного и украинского производства (по месту производства) в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2010–2019 гг.

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ

По итогам 9 мес 2019 г., рейтинг маркетирующих организаций по объему продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении возглавляют 3 украинские компании: «Фармак», Корпорация «Артериум» и «Дарница» (табл. 2). Все компании из топ-20 продемонстрировали прирост объема продаж. При этом среди топ-20 лишь у 8 компаний отмечен прирост объема продаж выше среднерычного показателя и увеличение доли на рынке, о чем свидетельствует показатель Evolution index (Ei), характеризующий ее изменение.

Таблица 2. Топ-20 маркетирующих организаций по объему аптечных продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении по итогам 9 мес 2019 г. с указанием их позиции в рейтинге за аналогичный период 2017–2018 гг., а также прироста продаж, Evolution index и доли на рынке

№ п/п, год Маркетирующая организация Прирост продаж в гривневом выражении, % Evolution index Доля на рынке, % 2017 2018 2019 1 1 1 Фармак (Украина) 16,9 101 5,46 2 2 2 Корпорация Артериум (Украина) 12,2 97 3,41 3 3 3 Дарница (Украина) 11,6 96 3,16 4 5 4 Sanofi (Франция) 13,5 98 3,13 6 4 5 Teva (Израиль) 9,9 95 3,10 5 6 6 Berlin-Chemie (Германия) 1,0 87 2,67 10 10 7 KRKA (Словения) 26,3 109 2,42 9 7 8 Юрия-Фарм (Украина) 15,0 99 2,35 8 9 9 Киевский витаминный завод (Украина) 16,7 101 2,29 7 8 10 Группа компаний Здоровье (Украина) 8,0 93 2,18 13 12 11 Кусум Фарм (Украина) 22,4 106 2,13 12 11 12 Дельта Медикел (Украина) 14,7 99 2,07 11 13 13 Acino (Швейцария) 17,4 101 2,03 15 14 14 Sandoz (Швейцария) 16,0 100 1,88 18 16 15 Servier (Франция) 14,7 99 1,43 19 17 16 Reckitt Benckiser Healthcare International (Великобритания) 18,1 102 1,43 14 15 17 Takeda (Япония) 2,7 89 1,41 23 21 18 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Великобритания) 30,2 112 1,39 22 22 19 GlaxoSmithKline (Великобритания) 22,7 106 1,27 17 18 20 Bayer Consumer Health (Швейцария) 2,7 89 1,23

Одним из ключевых факторов увеличения объема продаж является активное продвижение препаратов посредством рекламы и промоции. Рейтинг компаний по показателю уровня контакта с аудиторией (EqGRP) рекламы товаров «аптечной корзины» на телевидении возглавляют «Фармак», «GSK Consumer Healthcare» и «Sandoz» (табл. 3). Лидерами по количеству воспоминаний специалистов здравоохранения о промоции посредством визитов медицинских представителей (МП) в исследуемый период стали «Berlin-Chemie», «Teva» и «Фармак» (табл. 4).

Таблица 3. Топ-10 маркетирующих организаций по показателю уровня контакта с аудиторией (EqGRP) рекламы товаров «аптечной корзины» на ТВ** по итогам 9 мес 2019 г.

Маркетирующая организация EqGRP, % Фармак (Украина) 34 644,9 GSK Consumer Healthcare (Великобритания) 24 163,7 Sandoz (Швейцария) 16 740,9 Reckitt Benckiser (Великобритания) 16 211,2 Sopharma (Болгария) 15 761,7 Sanofi (Франция) 14 349,3 Корпорация Артериум (Украина) 13 664,4 Кусум Фарм (Украина) 11 347,0 Киевский витаминный завод (Украина) 10 915,0 Сперко Украина (Украина) 10 439,1

Таблица 4. Топ-10 маркетирующих организаций по количеству воспоминаний специалистов здравоохранения о промоции товаров «аптечной корзины» посредством визитов МП*** по итогам 9 мес 2019 г.

Маркетирующая организация Количество воспоминаний о визитах МП, тыс. воспоминаний Berlin-Chemie (Германия) 141,4 Teva (Израиль) 132,0 Фармак (Украина) 115,4 KRKA (Словения) 97,2 Sandoz (Швейцария) 90,7 Дельта Медикел (Украина) 88,7 Acino (Швейцария) 86,9 Дарница (Украина) 81,8 Sanofi (Франция) 76,8 Кусум Фарм (Украина) 72,7

По итогам 9 мес 2019 г., в топ-5 брендов лекарственных средств по объему розничных продаж в денежном выражении вошли препараты Ксарелто, Нурофен, Нимесил, Спазмалгон и Натрия хлорид (табл. 5).

Таблица 5. Топ-20 брендов лекарственных средств по объему аптечных продаж в денежном выражении по итогам 9 мес 2019 г. с указанием их позиции в рейтинге за аналогичный период 2017–2018 гг.

№ п/п, год Бренд 2017 2018 2019 49 12 1 КСАРЕЛТО 2 1 2 НУРОФЕН 3 2 3 НИМЕСИЛ 9 5 4 СПАЗМАЛГОН 4 4 5 НАТРИЯ ХЛОРИД 7 6 6 РЕОСОРБИЛАКТ 5 7 7 НО-ШПА 24 13 8 ДЕТРАЛЕКС 1 3 9 АКТОВЕГИН 8 9 10 ЦИТРАМОН 11 8 11 ТИВОРТИН 10 10 12 СИНУПРЕТ 14 16 13 НАЛБУФИН 293 156 14 ВАЛЬСАКОР 22 15 15 ЭВКАЗОЛИН 42 25 16 БИФРЕН 168 32 17 ФАРМАСУЛИН 27 33 18 ФАНИГАН 13 14 19 ПАНКРЕАТИН 32 20 20 КАНЕФРОН

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦИИ

В сегменте дистрибуции в последние годы отмечается конкурентная борьба между лидерами сегмента — компаниями «БаДМ», «Оптима-Фарм» и «Вента.ЛТД». В исследуемый период удельный вес поставок лекарственных средств 3 крупнейших дистрибьюторов составляет более 81% (рис. 12).

Рис. 12

Удельный вес топ-5 дистрибьюторов по объему поставок товаров «аптечной корзины» в аптечные учреждения в денежном выражении за период с января 2017 по сентябрь 2019 г.

ИТОГИ

Улучшение экономической ситуации в стране способствует развитию фармацевтического рынка. В 2019 р. фиксируются двузначные темпы прироста продаж товаров «аптечной корзины» в гривневом и долларовом выражении, хотя они и замедлились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По последним прогнозам экспертов, в 2019 г. ожидается прирост продаж в гривневом выражении на уровне 14–18%.

В 2019 г. продолжаются тренды увеличения доли диетических добавок в общей структуре продаж товаров «аптечной корзины», увеличение доли рецептурных препаратов, а также незначительное увеличение удельного веса препаратов зарубежного производства.

В сегменте дистрибуции отмечается жесткая конкурентная борьба за долю на рынке между лидерами сегмента.

Денис Кирсанов

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