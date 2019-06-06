Apple обновила гайдлайны к App Store: есть правки по HTML5 и детским приложениям

В рамках WWDC 2019 компания Apple обновила требования к мобильным приложениям для App Store. Ключевые правки коснулись детских приложений и HTML5-игр.

Всего правок девять, мы выделили три главных.

Поправки к положениям 1.3 и 5.1.4

Для обеспечения безопасности личных данных детей все приложения в детской категории, а также все приложения, ориентированные на детей, больше не могут включать сторонние рекламные и аналитические инструменты, а также не должны передавать данные сторонним компаниям.

Комментарий редакции: Иными словами, разработчик теперь вынужден выпиливать все популярные фреймворки из своего детского приложения. При этом пока никто ему не запрещает пользоваться собственными решениями. Плюс остается вопрос: считаются ли, согласно положению, решения самой Apple сторонними?

Поправка к положению 4.7

HTML5-игры, распространяемые в приложениях, не должны давать доступ к реальным азартным играм, лотереям или благотворительным пожертвованиям. Также HTML5-игры не должны поддерживать цифровую коммерцию. Подобный функционал приемлем исключительно для кода, который включен в бинарный файл и может быть проверен Apple.

Комментарий редакции: Главная проблема — как трактовать в рамках данного положения термин «Электронная коммерция». Самое очевидное и простое объяснение: Apple тем самым официально запрещает проводить любые платежи в рамках HTML5-приложений.

Поправка к положению 5.1.1 (ii)

Приложения обязаны получать разрешение на сбор данных, даже если собираемая информация является анонимной в момент сбора или сразу после него.

Комментарий редакции: Единожды поставить галочку во всплывающем окне — не проблема. Главное, чтобы Apple не требовала от разработчиков спрашивать разрешения перед каждым сбором данных (сейчас сбор данных в мобильных приложениях идет постоянно).

Соблюдение первых двух положений Apple требует от всех разработчиков, которые сейчас ждут аппрува на издание. Находящиеся в App Store приложения должны быть приведены в соответствие с правилами до 3 сентября 2019 года.

Что касается положения 5.1.1 (i), то оно уже числится в общем своде правил.

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