Аппарат Рады «торгует» сертификатами иммунитета к COVID-19. Новости политики

Народные депуты получили от Аппарат Верховной Рады электронное письмо с предложением купить в одной из киевских лабораторий «Сертификат иммунитета к коронавирусу»

Об этом депутаты сообщили изданию «Буквы», передает «ДС»

В среду, 13 мая, Аппарат Верховной Рады Украины разослал народным депутатам письмо «О тестировании на коронавирус».

К электронному письму прилагались два документа от «Медицинского диагностического института» и «Лаборатории Др. Редгера», расположенной в Киеве.

Первый документ- это информационное письмо, в котором сообщается о возможности пройти в лаборатории ПЦР-тест на COVID-19. Стоимость услуги (с выездом медсестры для забора мазка) — 2 450 гривен.

Вторым документом рекламируется так называемый «Сертификат иммунитета к COVID-19». Этот сертификат может получить человек, у которого по результатам тестирования были обнаружены антитела к COVID-19, наличие которых свидетельствует о том, что человек перенес заболевание или болен в настоящее время.

Авторы письма утверждают, что «Сертификат иммунитета к COVID-19» якобы подтверждает, что его обладатель «больше не рискует заразиться коронавирусом, потому что он у него уже был».

Однако ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в настоящее время нет подтверждений того, что те, кто перенес заболевание коронавирусом COVID-1 и имеет антитела, защищен от повторного заражения.

Стоимость такого сертификата — 2600 гривен. Изготовление занимает от 3 до 5 рабочих дней.

Как сообщала «ДС», в ближайшее время в Украине может быть запущено массовое ИФА-тестирование на антитела к новому коронавирусу COVID-19.

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