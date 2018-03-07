Апелляционный суд оставил под стражей экс-депутата Шепелева

Шепелев в зале суда

«Украинская правда»

Апелляционный суд Киева признал законной меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему депутату Верховной Рады Александру Шепелеву. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что 6 марта коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты в интересах подозреваемого Шепелева.

«По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 10 февраля 2018 оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты, поданную в интересах подозреваемого Шепелева, — без удовлетворения», – говорится в сообщении.

Напомним, 10 февраля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Александру Шепелеву в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года. Он был задержан 8 февраля, он является фигурантом ряда уголовных дел.

Позже главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что военная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по ст. 332 Уголовного кодекса за организацию неустановленными лицами незаконного пересечения государственной границы для пребывающего в розыске Шепелева.

В конце февраля Дарницкий райсуд Киева повторно арестовал на два месяца без права внесения залога Александра Шепелева.

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