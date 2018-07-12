Ануш Гаспарян: Мы выстраиваем прочную связь образования с реальными потребностями fashion-бизнеса

Центр «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды» НИУ ВШЭ (Moda HSE) объявил о заключении соглашения с представителями более 20 fashion-компаний о финансовой поддержке, стажировках и трудоустройстве студентов.

Radical Chic — давний партнер Moda HSE

Топ-менеджеры и эксперты этих компаний также будут предоставлять студентам возможность персонального менторства и работы над реальными кейсами на семинарах и в рамках дипломных работ.

Ануш Гаспарян, директор Moda HSE: «Мы выстраиваем прочную связь образования с реальными потребностями fashion бизнеса. Наши выпускники вооружены системными технологиями в маркетинге и менеджменте, запуске новых проектов, построении работы в социальных сетях. И мы постоянно получаем запросы на молодых квалифицированных сотрудников от компаний индустрии моды».

Среди специалистов, которые работают с центром – владельцы и топ-менеджеры fashion компаний Sela, Lamoda, Kupi VIP, Radical Chic, Henderson, Vassa, Viktoria Andreyanova, Incity, Bosco di Cilliegi, «Дикая Орхидея», Glance, Guliver, Butik.ru, «Парижская коммуна», Chepe и др.

В центре Moda HSE учат на специальности: ритейл-директор, бренд-менеджер, маркетолог, PR, специалист по электронной коммерции, байер, продакт-менеджер.

В содержание специальных дисциплин программы заложены основные сферы знаний и навыков, необходимые отраслевым менеджерам индустрии моды: маркетинг и брендинг в индустрии моды; стратегический менеджмент; управление финансами; управление эффективностью бизнеса; операционная деятельность компании (одежда обувь, аксессуары); управление персоналом в компаниях индустрии моды; электронная коммерция.

Центр «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды» с 2000 года организует отраслевое образование для профессионалов, которые уже работают или хотят построить карьеру в индустрии моды. Центр является структурным подразделением Высшей школы менеджмента НИУ ВШЭ. За 18 лет программы центра закончили более 800 человек.







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