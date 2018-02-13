Антураж под выборы: Как Савченко заменили Шепелевым

Накануне годовщины Майдана в Украине стартовала очередная многоходовка с российским акцентом

Во-первых, пророссийские СМИ и кремлевские рупоры начали живо обсуждать компромат, который якобы есть у недавно задержанного Шепелева. Во-вторых, снова в медиа-пространстве актуализировалась версия о «грузинских снайперах» на Майдане. В-третьих, все эти вбросы ретранслируются синхронно и на России, и у нас. Что может свидетельствовать о политической технологии.

В сети интернет распространяется видео, на котором экс-нардеп Шепелев признается в участии в схеме вывода $800 млн. Его еще 10 марта прошлого года опубликовал некто Руслан Козак. Впечатление – Шепелев готовился или его готовили) к возвращению в Украину. В его речах в кучу смешаны Александр Турчинов, Руслан Лукьянчук, Юрий Луценко, Борис Колесников, Владимир Продивус, киллеры, которые якобы угрожают его семье и охотятся за политиками и банкирами. И вишенка на торте: готовность Шепелева дать показания о расстрелах на Майдане.

Никаких документальных подтверждений своих слов экс-нардеп не предоставляет, но говорит, что готов все рассказать НАБУ. Шепелев скрывался на России, поэтому эти его «разоблачения» никого не заинтересовали по простой причине: в обмен на убежище он мог рассказать о чем угодно и указать на тех политиков в Украине, на кого укажет ФСБ. Да и версия, изложенная Шепелевым, не просто шита белыми нитками, но и шита настолько криво, что и слепому видно. Однако обращает на себя внимание не так сказанное им в этом видео, как синхронность вкидов.

С тех пор, как сообщили о задержании Шепелева, по сети гуляют две версии. Первая – сейчас он споет о «Родовид-банке» и Тимошенко, а власть использует это против лидера «Батькивщины». Вторая – Шепелев окажется «Савченко номер два», поскольку много знает, много кому хочет отомстить и утопить. Мол, из-за взрывоопасности данного лица, ему и дали сбежать из больницы летом 2014 года. В связи с этим от СМИ к СМИ, как эстафетную палочку, передают комментарий бывшего главного тюремщика страны Сергея Старенького, который вину за побег Шепелева перекладывает на своего заместителя, которого называют человеком экс-генпрокурора Виталия Яремы.

Кстати, о господине Яреме. Не думаем, что просто так совпало его назначение заместителем главы БПП Киевщины с упоминаниями о нем в прессе. Да еще и в контексте побега Шепелева. Поговаривают, что Ярема присматривается к некоторым мажоритарным округам в столичном регионе, поэтому его начнут топить сейчас по полной.

Однако вернемся к бывшему соратнику Тимошенко. СМИ распространили постановление московского суда, которым экс-нардепа объявили в международный розыск. Очевидно, по легенде, из-за этого Шепелев убежал из России. Но в данном случае скорее правы те, кто видит в этой странной истории многоходовку российских спецслужб. Их медиа-план уже реализуется и получает в сети множество адептов.

Универсальность многоходовки в том, что, во-первых, язык Шепелева с легкостью можно повернуть и против Тимошенко, и против власти, и даже против экс-«регионалов». Во-вторых, скорее всего, в Украине он оказался задолго до того, как объявили о его задержании. И жил тихо, пока действовали гарантии, которые ему могли дать. Поэтому вопрос, зачем понадобилось вытаскивать данную личность наверх именно сейчас. И как долго нам будут крутить шепелевгейт. Ведь у любого компромата есть сроки годности. Об аферах с «Родовид-банком» никто уже не помнит, доказательств о сделках, в которых Шепелев обвиняет своих обидчиков, у него, очевидно, нет, иначе они бы давно оказались в НАБУ. Как случилось с «черной бухгалтерией» Партии регионов. Скандал вышел знатный. Однако не длительный.

Чтобы и здесь не сдулось до выборов, в медиа-плане многоходовки появились дополнительные элементы. Первый: Шепелеву закрывают рот. Мол, его спрятали в СИЗО СБУ, дело ведет военная прокуратура, а не НАБУ. Манипуляцией «ГПУ не честная», НАБУ – «честное» украинцев кормят не первый год. Впрочем, в ведомстве Сытника пока не заявляли претензий по этому делу. Что и не удивительно – от него отдает «мокрухой».

Второй элемент: мол, существуют тонны записей переговоров высшего руководства страны и Шепелева, или кого-то другого, может эту всю красоту вывалю в интернет. Если такие записи есть, то делать их могли только спецслужбы, в которых сидела фээсбешная агентура. И отношение украинцев к такому сливу будет далеко не однозначным. Пережили «пленки Мельниченко», переживем и это.

Третий элемент: напомним, что свое заявление на видео годичной давности Шепелев завершает тем, что у него якобы есть информация о расстрелах на Майдане. Попробуем спрогнозировать, что она будет развиваться в русле вброшенной из-за поребрика версии о причастности к расстрелам высших должностных лиц нынешней власти. Не зря новую жизнь получила сказка о «грузинских снайперах». Впервые о них заговорили в фильме итальянских документалистов, показанном осенью прошлого года. Тогда три грузина – Коба Нергадзе, Залоги Кваратескелия и Александр Ревазишвили – рассказали о своем участии в событиях на Майдане в Киеве. А сегодня российский пропагандистский рупор РИА «Новости» обнародовал показания Ревазишвили, в которых тот называет причастных к расстрелу — Сергей Пашинский, Владимир Парасюк и его отец. Скажете, рассчитано на идиотов? А вот и ошибаетесь. После того, как Михаила Саакашвили депортировали в Польшу в соцсетях пишут, что это диверсия: хотел рассказать в прокуратуре правду о «грузинских снайперах», а его взяли и вывезли. Поэтому не удивимся, если то же самое заявит и Шепелев, а так называемое фейсбучное сообщество разнесет это по всему миру…





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