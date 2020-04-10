Антивирусный план. Как Евросоюз собирается сдерживать рецессию | Экономика | Baltnews

Рецессия в Евросоюзе начнется в течение двух недель, и к этому моменту сообщество запустит согласованную в четверг программу поддержки экономики суммарным объемом 540 млрд евро. Об этом заявил председатель Еврогруппы (Совета министров финансов зоны евро) Мариу Сентену по итогам расширенной видеоконференции Еврогруппы с участием министров финансов не входящих в зону евро государств, сообщает ТАСС.

«План Евросоюза по поддержке экономики составит 540 млрд евро. Он будет запущен в течение двух недель, когда мы нырнем в рецессию», – сказал Сентену на онлайн-пресс-конференции. По его словам, в ближайшее время будет созван саммит ЕС для утверждения этой программы.

Как потратят средства

100 млрд евро Еврокомиссия выделит на программу поддержки занятости.

200 млрд евро уйдет на программу Европейского инвестиционного банка по кредитованию бизнеса.

240 млрд евро будут выдавать под льготные проценты отдельным странам Евросоюза для защиты от дефолтов, риск которых возрастает с огромными тратами на национальные меры поддержки экономики.

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Но и этим меры поддержки не ограничатся. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что программа на 540 млрд евро – это «только план экстренной помощи для перезапуска экономики после кризиса».

«Для долгосрочного восстановления нам потребуется предусмотреть отдельный план, статью в семилетнем перспективном бюджете [Евросоюза на 2021–2027 годы], которая гарантирует устойчивость нашей экономики и выполнение наших социальных и климатических целей. Дискуссия об этой программе продолжится в ближайшее время», – пообещал он.

Пессимистичный сценарий

Директор МВФ Кристалина Георгиева накануне предупредила о драматическом экономическом кризисе, который затронет почти все страны мира. По словам директора Международного валютного фонда, в 2020 году мировая экономика резко снизится, и стоит ожидать «наихудшего экономического эффекта со времен Великой депрессии».

Всего три месяца назад МВФ прогнозировал, что в этом году национальные экономики 160 стран-участниц будут расти. Сейчас МВФ ожидает, что 170 стран впадут в рецессию.

По основному сценарию МВФ в 2021 году мировая экономика снова будет расти, но и здесь фонд ожидает лишь «частичного восстановления».

«Перспективы чреваты большой неопределенностью», – говорит Георгиева. Если пандемия продлится дольше, кризис обострится еще больше.

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