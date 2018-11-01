Антиукраинские санкции: о последствиях и бонусы кремлевских экономических ограничений

Официальное введение российских санкций против 322 украинских граждан и 68 компаний сенсацией не стало. Путин уже несколько месяцев угрожал Украине ответить за «недружественные» действия Киева – санкции против России.

Кто попал под санкции и о возможных последствиях для Украины – далее в материале 24 канала.

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Запоздалый ответ Кремля

Россия начала обрывать экономические связи с Украиной еще до начала военной агрессии. Кремль вел торговые войны – мясную, сырную еще при Януковиче. Оккупация Россией Крыма и части Донбасса де-факто приостановила экономическое сотрудничество между двумя странами. Сама Украина ввела санкции в критических для российской экономики секторах – ракетные технологии, оборона страны, космос.

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2 мая 2018 года Украина объявила о введении новых санкций против Российской Федерации. Только в июле в России заявили, что начали готовить зеркальный ответ – санкции в отношении физических и юридических лиц Украины. Цель – блокировка активов украинцев в РФ и запрет вывода капитала.

23 октября Владимир Путин подписал указ, предусматривающий введение «специальных экономических мер» в отношении Украины в ответ на недружественные действия Киева.

1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, вводящее специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.

Под российские санкции попали: председатель Верховной Рады Андрей Парубий, глава МВД Украины Арсен Аваков, председатель СБУ Василий Грицак, экс-премьер Арсений Яценюк, экс-лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош, нардеп Олег Ляшко, нардеп Антон Геращенко, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, бывший глава Меджлиса крымских татар Мустафа Джемилев, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос и сын Президента Украины Петра Порошенко, народный депутат Алексей Порошенко, заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, нардеп Олег Барна, нардеп Владимир Арьев, нардеп Олег Березюк, экс-нардеп Ирина Фарион, нардеп Борислав Береза, нардеп Юрий Береза ​​и другие.



В санкционный список включили политиков, известных резкой антироссийской позицией

Ограничительные меры введены и в отношении украинских аграрных, химических и продуктовых компаний. Под ограничения попали крупнейший агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт», производитель подсолнечного масла Kernel Holding, железорудная группа Ferrexpo (владелец Полтавского, Еристовского, Белановского горно-обогатительного комбината), Харьковский тракторный завод, Укрхимэнерго, Покровский ГОК, концерн «Галнафтогаз», «Криворожский железорудный комбинат», Восточный ГОК, «Днепроазот», «Банк Кредит Днепр», АвтоКрАЗ и другие.

Выстрел себе в ногу

По мнению наблюдателей, санкционный список в отношении физических лиц – политиков и чиновников – своеобразная награда. По его словам, председателя правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко, особенно – для участников президентской гонки, будущих кандидатов в депутаты – это безусловный информационный бонус.

При этом эксперты подчеркивают: для этих политиков никаких последствий не будет. Как отмечает директор аналитического центра «Политика» Николай Давидюк, они в Россию не ездят и ничего не теряют. А бизнеса там априори не должны иметь.

Что произойдет с Олегом Березюком, который не ездил и не собирается ехать в Россию? С нафталина достали Ирину Фарион, которая уже не имеет политического веса. И она пойдет по телеэфирам. Для Фарион – это счастье. Она была готова заплатить, чтобы ее внесли в эти списки. Или что потеряет сын Порошенко Алексей? Другое дело, если бы санкции ввели в отношении бизнеса Порошенко. Кроме Липецкой кондитерской фабрики, у президента есть другой бизнес с Россией. Это были бы санкции,

– отметил Давидюк.

Что касается экономической составляющей, то, отмечает политический эксперт Александр Леонов, Кремль обрубит последние экономические рычаги влияния на Украину. Украина и Россия продолжают расходиться. Нельзя сказать, что это плохой результат российских санкций.



Россия стреляет себе в ногу и теряет рычаги влияния на Украину

Введение Россией санкций против ряда украинских компаний – выстрел себе в ногу. По словам Леонова, включенные в санкционный список бизнес-компании, очевидно, имели бизнес с Россией. Санкции – наказание со стороны России, попытка ударить по украинской экономике. Но украинская экономика пережила клиническую смерть в 2014 году.

В 2014 году в Украине был двойной шок – от войны и потери значительной части экономического потенциала, финансов. В том числе, золота и валюты, которые остались на оккупированных Россией территориях, – это миллиарды долларов. Сейчас украинская экономика развивается и поднимается за счет ЕС и третьих стран. Попытка РФ еще раз ограничить экономические связи приводит к тому, что те, кто был готов, хоть тушкой или чучелом пробраться на российский рынок, вынуждены переориентироваться,

– убежден Александр Леонов.

В то же время Владимир Фесенко отмечает: для Украины этот список – подтверждение системного конфликта между двумя странами.

«Санкции – это не признак того, что Россия разрывает отношения с Украиной. Никакого окончательного разрыва связей нет и, думаю, не будет. В этом не заинтересованы ни в Украине, ни в России. Для нас окончательно разрыв отношений с РФ будет больше экономическим вредом», – отметил Фесенко.

Кто остался за скобками

Как говорят эксперты, интересно, кто не попал в санкционный спискок. Отсутствие Порошенко и Гройсмана понятно. Первые лица государства. Даже в Кремле заявили, что внесение Петра Порошенко в список санкций России против Украины стало бы «запредельным шагом». Понятно, что в списках нет пророссийских политиков из «Оппоблока», партии «За жизнь» Рабиновича, кума Путина Медведчука, а также нардепов, фамилии которых мало что значат для россиян.



Порошенко и Гройсман не попали в российский список санкций

Характерно и то, что подтвердились прогнозы экспертов, о чем писал 24 канал – санкции не коснулись энергетического сектора. В таком случае, отмечает политолог Андрей Вигиринский, они были бы болезненными. По его словам, удар по украинской экономике был бы серьезным при условии, что российским компаниям, которые поставляют в Украину нефтепродукты, сжиженный газ, уголь, атомную энергетику через «Росатом», запретили бы торговые отношения.

Несмотря на заявления наших властей Украина энергетически зависима от РФ. К примеру, «Роснефть» через своего резидента в Украине, близкого к партии «За жизнь», продает нам сжиженный газ. Фирма этого резидента «Глуско Украина» имеет эксклюзивное право. Запрет экспортно-импортных операций энергетического сектора России с операторами в Украине будет действенным. Но будет бить и по российскому интересу, и по российскому бизнес-партнеру в Украине,

– говорит Андрей Вигиринский.

Кроме того, прекращение поставок угля накануне начала отопительного сезона тоже было бы серьезным ударом. Если Россия включила бы в список одну из «дочек» ДТЭК олигарха Ахметова, которая покупает уголь в Ростове-на-Дону и продает в Украине по завышенным ценам. Кстати, по сообщению СМИ, депутат от БПП Максим Ефимов, которого нет в списке, косвенно связан с «Росатомом».



«Опооблоковцы» для Путина – друзья, агенты влияния Кремля

В итоге санкции против Украины – не критические ни для нас, ни для России. Определенные убытки для экономики Украины будут, но не значительные. Для Кремля санкции – еще один повод пропагандистской телекартинки для россиян, чтобы отвлечь внимание от социально-экономических проблем, вызванных западными санкциями, что привело к снижению рейтинга Путина.

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