Антимонопольный комитет проверит продажу NewsOne соратнику Медведчука

В Антимонопольном комитете Украины не получали информации о возможной продаже телеканала NewsOne внефракционным народным депутатом Евгением Мураевым нардепу от фракции «Оппозиционный блок» Тарасу Козаку

В Антимонопольном комитете Украины не получали информации о возможной продаже телеканала NewsOne внефракционным народным депутатом Евгением Мураевым нардепу от фракции «Оппозиционный блок» Тарасу Козаку

Об этом заявили в АМКУ, информирует «ДС» со ссылкой на «Новое время».

Антимонопольный комитет намерен обратиться к сторонам с требованием подтвердить либо опровергнуть эту информацию.

Напомним, ранее стало известно, что народный депутат Евгений Мураев, до недавнего времени являвшийся владельцем телеканала NewsOne, заявил о его продаже народному депутату фракции Оппоблока Тарасу Козаку, имеющему связи с Медведчуком.

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