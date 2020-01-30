Антикоррупционный суд просит Германию помочь во вручении повестки Онищенко — Новости политики

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Подготовительное заседание суда по так называемому «газовому» делу состоится 4 мая в 10.00.

Также суд ожидает экстрадиции Онищенко в Украину / фото УНИАН

Высший антикоррупционный суд Украины просит Германию помочь во вручении повестки о вызове в суд бывшего депутата-беглеца Александра Онищенко.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«ВАКС направил запрос о предоставлении международной правовой помощи в ФРГ, а именно о вручении судебной повестки о вызове в судебное заседание обвиняемого по делу «газовых схем», которого задержали в конце прошлого года в Германии», — говорится в сообщении.

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Также суд ожидает экстрадиции Онищенко в Украину. Подготовительное заседание суда по так называемому «газовому» делу состоится 4 мая в 10.00.

Как сообщал УНИАН, детективы НАБУ в декабре 2015 года начали досудебное расследование хищения средств во время добычи и продажи газа по договорам совместной деятельности «Укргаздобычи», в результате которой государству нанесен ущерб на сумму около 3 миллиардов гривень.

По версии следствия, с января 2013 года до июня 2016 года члены преступной организации незаконно завладели 1,6 миллиарда гривень полученными от реализации газа, в результате чего ПАО «Укргаздобыча» был нанесен ущерб в размере более 740 миллионов гривень.

Следствие установило причастность к участию в совершении преступлений 29 человек. Из них семеро, в том числе организатор схемы Онищенко, находятся в розыске. Летом 2016 года Верховная Рада лишила Онищенко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

14 ноября директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Онищенко в декабре могут экстрадировать из Испании в Украину. В конце ноября Онищенко сообщил, что собирается вернуться в Киев 13 декабря. Как доказательство он продемонстрировал билет в эконом-классе на самолет компании Ryanair, который 13 декабря вылетает из Барселоны в Киев.

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