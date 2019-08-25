Ангела Меркель заявила, что страны G7 озабочены рисками развития мировой экономики

Москва, 25 авг. 2019 /РИАП АПРАЛ/ Канцлер Германии Ангела Меркель заявила на пресс-конференции саммита G7, что страны «семерки» озабочены рисками в развитии мировой экономики.

Представители стран заседающих в G7 единогласно сошлись во мнении, что мировая экономика сильно страдает и обросла большими рисками.

Меркель отметила, что основой рисков в экономики мира являются проблемы связанные с неразрешенными вопросами торговли.

Также канцлер обсудила с коллегами ситуацию в ВТО и заявила:

«Неработоспособная ВТО нам не поможет»

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