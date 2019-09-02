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Андрея Геруса засекли на переписке об угле из России

Экономика Украины 02 Сен 2019
Андрея Геруса засекли на переписке об угле из России
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Представителя президента Владимира Зеленского Андрея Геруса засекли на переписке о российском угле на заседании Кабмина.

Он общался с народным депутатом от «Слуги народа» Юрием Камельчуком, передает «Апостроф».

На фотографиях можно увидеть фрагмент переписки Геруса с Камельчуком. В ней упоминается «рос. уголь». Речь, скорее всего, идет именно о российском топливе.

«Привет! Можем сегодня на 30 минут разговор провести?», – написал Герусу нардеп.

Камельчук сообщил, что в Сосновке (город во Львовской области) находится российский уголь, а на ЦОФе (очевидно, Червоноградская обогатительная фабрика в Сосновке) происходят массовые кражи. Также депутат поинтересовался у Геруса, как ему действовать в дальнейшем.

«Про кражи – готовь заявления в правоохранительные органы. Завтра…», – ответил представитель президента. Продолжение сообщения зафиксировать не удалось, пишет издание.

Юрий Камельчук – народный депутат, бизнес-тренер и предприниматель из Червонограда. Победил на округе 124, в состав которого входят и Червоноград, и упомянутая Сосновка.

Переписка Геруса о российском угле

apostrophe.ua

Переписка Геруса о российском угле

Переписка Геруса о российском угле

apostrophe.ua

Российский уголь

Российский уголь

Репортёр

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия с помощью контрабанды вывозит из неподконтрольной Украине территории Донбасса антрацит и продает ее в 19 стран мира, в том числе страны ЕС, Канаду, Египет и Грузию.

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