Андрей Тарасенко презентовал бизнесу Китая возможности Приморья

primorsky.ru/Е. Варакина

Врио губернатора Андрей Тарасенко представил в КНР на Бирже деловых контактов новые перспективы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества. А также рассказал о ключевых проектах, реализуемых в крае и открытых для участия китайского бизнеса.

В качестве стратегически важных озвучены проекты по созданию животноводческих кластеров, которые реализуют в разных районах края компании «Русагро», «Мерси Агро Приморье» и «Агрокомплекс Бровничи», строительству межрегионального оптового распределительного центра, осуществляемому «Проектной компанией ОРЦ», расширению спортивно-туристического комплекса «Приморское кольцо», построенного группой компаний «Сумотори», строительству завода по выращиванию дальневосточного трепанга, анадара и морского ежа, организованного компанией «АВАБИ», и другие.

Глава края сделал акцент на том, что дальнейшие перспективы развития инвестиционного сотрудничества Приморья с Китаем связаны с работой новых преференционных механизмов, призванных улучшить условия ведения бизнеса в регионе, — территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток и госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013–2020 гг.

«В настоящее время количество резидентов свободного порта Владивосток в Приморье достигло 600 компаний. Более 70 предприятий стали резидентами ТОР в регионе. По оценке экспертов, льготы, установленные для компаний-резидентов СПВ и ТОР, до 40% сокращают затраты на реализацию новых инвестпроектов и обеспечивают быстрый возврат инвестиций», — подчеркнул Андрей Тарасенко.

Глава края рассказал о специфике каждой из четырех созданных в регионе территорий опережающего развития и проектах, которые реализуются в них, а также озвучил планы резидентов свободного порта по развитию различных отраслей в крае. Врио губернатора отметил, что дополнительным преимуществом работы в регионе является упрощенный визовый режим, позволяющий иностранцам быстро оформить визу для въезда в Приморье.

Также Андрей Тарасенко обратил внимание партнеров на то, что ежегодно в крае проводится ряд крупных мероприятий, призванных обеспечить расширение партнерских связей между Россией и странами АТР.

«Лидеры наших стран объявили 2018–2019 гг. годами российско-китайского межрегионального сотрудничества. Наша общая задача — развивать многостороннее, взаимовыгодное взаимодействие», — обозначил глава края.

Как подчеркнул губернатор провинции Хэйлунцзян Ван Вэнтао, лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин уделяют большое внимание расширению сотрудничества между странами и недавно снова отметили необходимость подъема российско-китайского взаимодействия на новый уровень. Биржа деловых контактов, организованная как часть Харбинской международной ярмарки, — важная составляющая совместной работы по реализации идей глав государств.

По словам Ван Вэнтао, особую роль в наращивании сотрудничества призвано сыграть межрегиональное взаимодействие. Провинция Хэйлунцзян активно развивает сотрудничество с российскими регионами, в том числе с Приморьем. Здесь осуществляется совместная работа, имеющая большое значение для продвижения межгосударственных проектов. Так, ведется строительство транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», создается зона приграничного сотрудничества в Суйфэньхэ. «Мы готовы наращивать связи с Россией также в области культуры, образования, туризма, здравоохранения», — подчеркнул глава провинции Хэйлунцзян.

В ходе своего визита в Китай Андрей Тарасенко также встретился с бизнесом КНР. В ходе переговоров, посвященных налаживанию связей между приморскими и китайскими предприятиями, представители институтов развития Приморья — Инвестиционного агентства, Центра развития экспорта, Торгово-промышленной палаты, руководители приморских предприятий рассказали партнерам о возможностях по сотрудничеству, а также выслушали аналогичные предложения китайской стороны.

По итогам переговоров компании ООО «Русский экспорт» и корпорация «Бэйдахуан» заключили соглашение о создании в Приморье генерального представительства данной корпорации. Целью его работы станет открытие сельскохозяйственных предприятий, которые займутся экспортом сои, кукурузы, комбикормов и морепродуктов. Реализация данного проекта позволит уменьшить себестоимость производимой продукции, повысит конкурентоспособность региона и выведет импортно-экспортное сотрудничество края с Китаем на новый уровень.

Биржа деловых контактов — специальная практикоориентированная площадка, на которой представители бизнеса и власти разных территорий могут презентовать друг другу свои возможности и договариваться о реализации совместных планов. Для участия в деловом событии в Харбине собрались почти 500 компаний из 15 провинций Китая и свыше 100 российских предприятий из разных регионов страны, в том числе из Приморья. Переговоры были организованы по нескольким тематическим блокам: машиностроение, лесная и деревообрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, логистика, электронная коммерция и торговля, наука и техника, культура, а также туризм.

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