Андрей Тарасенко представил инвестиционный потенциал Приморья на Бирже деловых контактов в Харбине

16 июня 2018 18:00

Андрей Тарасенко представил инвестиционный потенциал Приморья на Бирже деловых контактов в Харбине

Врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в ходе официального визита в КНР принял участие в церемонии открытия Биржи деловых контактов, которая прошла в рамках 29-ой Харбинской международной торгово-экономической ярмарки в субботу, 16 июня.

Биржа деловых контактов – специальная практикоориентированная площадка, на которой представители бизнеса и власти разных территорий могут презентовать друг другу свои возможности и договариваться о реализации совместных планов.

Для участия в деловом событии в Харбине собрались почти 500 компаний из 15 провинций Китая и свыше 100 российских предприятий из разных регионов страны, в том числе из Приморья. Переговоры организованы по нескольким тематическим блокам: машиностроение, лесная и деревообрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, логистика, электронная коммерция и торговля, наука и техника, культура, а также туризм.

Как подчеркнул в ходе церемонии открытия мероприятия Губернатор провинции Хэйлунцзян Ван Вэнтао, лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин уделяют большое внимание расширению сотрудничества между странами и недавно снова отметили необходимость подъема российско-китайского взаимодействия на новый уровень. Биржа деловых контактов, организованная как часть Харбинской международной ярмарки, – важная составляющая совместной работы по реализации идей глав государств.

По словам Ван Вэнбтао, особую роль в наращивании сотрудничества призвано сыграть межрегиональное взаимодействие. Провинция Хэйлунцзян активно развивает сотрудничество с российскими регионами, в том числе с Приморьем. Здесь осуществляется совместная работа, имеющая большое значение для продвижения межгосударственных проектов. Так, ведется строительство транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», создается зона приграничного сотрудничества в Суйфэньхэ.

«Мы готовы наращивать связи с Россией также в области культуры, образования, туризма, здравоохранения», – подчеркнул глава провинции Хэйлунцзян.

Андрей Тарасенко отметил, что регион также заинтересован в развитии двусторонних отношений. Руководитель края представил участникам встречи новые перспективы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества и рассказал о ключевых проектах, реализуемых в крае и открытых для участия китайского бизнеса. Были затронуты такие сферы, как рыбопереработка, сельское хозяйство, туризм и другие. В качестве стратегически важных озвучены проекты по созданию животноводческих кластеров, которые реализуют в разных районах края компании «Русагро» и «Мерси Агро Приморье» и «Агрокомплекс Бровничи», строительству межрегионального оптового распределительного центра, осуществляемого «Проектной компанией ОРЦ», расширению спортивно-туристического комплекса «Приморское кольцо», построенного группой компаний «Суматори», строительству завода по выращиванию дальневосточного трепанга, анадара и морского ёжа, организованного компанией «АВАБИ», и другие.

Глава края сделал акцент на том, что дальнейшие перспективы развития инвестиционного сотрудничества Приморья с Китаем связаны с работой новых преференционных механизмов, призванных улучшить условия ведения бизнеса в регионе – территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток.

«В настоящее время количество резидентов Свободного порта Владивосток в Приморье достигло 600 компаний. Более 70 предприятий стали резидентами ТОР в регионе. По оценке экспертов, льготы, установленные для компаний-резидентов Свободного порта Владивосток и ТОР, до 40% сокращают затраты на реализацию новых инвестпроектов и обеспечивают быстрый возврат инвестиций», – подчеркнул Андрей Тарасенко.

Глава края рассказал о специфике каждой из четырех созданных в регионе территорий опережающего развития и проектах, которые реализуются в них, а также озвучил планы резидентов Свободного порта по развитию различных отраслей в крае. Врио Губернатора отметил, что дополнительным преимуществом работы в регионе является упрощенный визовый режим, позволяющий иностранцам быстро оформить визу для въезда в Приморье.

Также Андрей Тарасенко обратил внимание партнеров на то, что ежегодно в крае проводится ряд крупных мероприятий, призванных обеспечить расширение партнерских связей между Россией и странами АТР. В этом году пройдут четвертый Восточный экономический форум, Международный Дальневосточный военно-морской салон и другие события.

«Лидеры наших стран объявили 2018-2019 годы Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества. Наша общая задача – развивать многостороннее, взаимовыгодное взаимодействие», – обозначил глава края.

Отметим, в течение дня Андрей Тарасенко также встретился с бизнесом КНР. В ходе переговоров, посвященных налаживанию связей между приморскими и китайскими предприятиями, представители институтов развития Приморья – Инвестиционного агентства, Центра развития экспорта, Торгово-промышленной палаты, руководители приморских предприятий рассказали партнерам о возможностях по сотрудничеству, а также выслушали аналогичные предложения китайской стороны.

По итогам переговоров компании ООО «Русский экспорт» и корпорация «Бэйдахуан» заключили соглашение о создании в Приморье генерального представительства данной корпорации. Целью его работы станет открытие сельскохозяйственных предприятий, которые займутся экспортом сои, кукурузы, комбикормов и морепродуктов. Реализация данного проекта позволит уменьшить себестоимость производимой продукции, повысит конкурентоспособность региона и выведет импортно-экспортное сотрудничество края с Китаем на новый уровень.

Напомним, рабочий визит врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко в Китайскую Народную Республику начался в среду, 13 июня. Глава региона уже посетил с официальным визитом Пекин и Чаньчунь и продолжает работу в Харбине.

Дарья Иванова, ivanova_ds@primorsky.ru

Фото – Евгения Варакина

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