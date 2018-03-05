Андрей Шинькович: теневая экономика разлагает и уничтожает страну

Фото: Андрей Шинькович (из открытых источников)

По данным Международного валютного фонда, 44,8% экономики Украины находится в тени. Как втрое сократить этот показатель рассказал на встрече с представителями коалиции «За детенизацию» народный депутат, автор законопроекта №8089 Андрей Шинькович.

Краткий ответ на этот вопрос, по словам Шиньковича, можно увидеть на фото. По его мнению, снижение основной ставки НДС до 16% вместе с проведением реформы Государственной фискальной службы (ГФС) и ликвидацией злоупотреблений с упрощенной системой налогообложения сократит теневую экономику страны до уровня 15%.

Фото: Андрей Шинькович (пресс-служба)

— О злоупотреблениях вокруг НДС говорят довольно часто, но почему, по вашему мнению, снижение ставки до 16% улучшит ситуацию?

— Несмотря на активную работу Минфина и ГФС в наведении порядка в этом вопросе и блокировки рисковых налоговых накладных в СЭА НДС действующая высокая ставка в 20% способствует поиску схем по оптимизации. Появляются все новые изощрённые схемы, позволяющие минимизировать уплату НДС в виде так называемых «отраслевых скруток», услуги которых все равно стоят дешевле (10-12%), чем полная уплата данного налога в бюджет. Эффективная борьба с данным явлением возможна только путем движения навстречу бизнесу и снижения ставки НДС до 16% и одновременным улучшением администрирования.

С этой целью в законопроекте 8089 мы предусмотрели основную ставку НДС на уровне 16% и, по мнению многих экспертов, это приведет к детенизации и увеличению реальных поступлений от налога на добавленную стоимость, поскольку риски превысят экономическую целесообразность применения схем оптимизации. При этом предлагаемое снижение ставки НДС до 16% не противоречит Директиве Совета Европы «О совместной системе налога на добавленную стоимость», которой предусмотрена минимальная стандартная ставка НДС в размере 15%.

— Вы позиционируете законопроект №8089 как соответствующий практике ЕС, но такого низкого НДС (16%) нет ни в одной стране Европейского союза?

— Посмотрите на общее налоговое бремя бизнеса в странах ЕС, особенно в Прибалтийских странах, Болгарии или соседних России, Казахстане и Грузии, ведь оно ниже чем в Украине. Если говорить конкретно о НДС, то, например, в Швейцарии основная ставка НДС составляет всего 8%. В том же Казахстане единая ставка НДС составляет 12% и там уже давно забыли о всех схемах оптимизации, которые до сих пор действуют в Украине.

Даже в случае детенизации этого главного налога наверняка будут потери бюджета от снижения ставки НДС сразу до 16%? Какие компенсаторы вы предлагаете?

Если считать в лоб, то потери бюджета от снижения НДС составят около 80 млрд грн. Из более чем триллиона гривен в тени порядка 200 млрд гривен недопоступает в бюджет от неуплаты теневого НДС.

По мнению экспертов, даже при нынешней работе ГФС снижение основной ставки НДС с 20% до 16% приведёт к резкому сокращению злоупотреблений в этой сфере и потери бюджета станут минимальными. Если в ГФС проведут конкурсы, и на руководящие должности территориальных органов придут новые честные сотрудники с высокой ЗП, то поступления в бюджет, в том числе от нового сниженного НДС увеличатся.

Недавно проведенное исследование экспертов РПР показало, что необходимо срочно реформировать ГФС и пересмотреть упрощенную систему налогообложения. Об этом же говорит исследование «Немецкой консультативной группы».

Поэтому главным компенсатором, который предусмотрен в законопроекте 8089, является ликвидация широкомасштабных злоупотреблений упрощенки. Приведение данного вопроса к Европейским стандартам увеличит поступления в бюджеты до 100 млрд грн в год, которые можно направить на развитие качественной сети дорог и медицины. Снижение НДС на 4% также снизит цены на большинство товаров, что приятно обрадует потребителей и сократит инфляцию.

— Расширение фискализации и тема кассовых аппаратов очень непопулярна в среде предпринимателей. Как вы собираетесь преодолеть сопротивления малого бизнеса?

Вы хотите свернуть с Европейского выбора нашей страны? Законопроект 8089 вообще не говорит о тотальном расширении фискализации. Речь идёт о приведении упрощённой системы налогообложения в соответствии с Европейскими стандартами. Считаю, что после 8089 необходимо принять целостный документ в виде «Либерального налогового кодекса».

Малый бизнес с реальными оборотами до 1 млн грн в год законопроект 8089 не касается и кассовый аппарат ставить первой группе не придется, также не предполагается никакого бухгалтерского или товарного учёта для всех ФОП-единщиков. Но покажите мне магазин, превышающий 20 кв. м, с оборотами до 1 млн грн в год?

— Каким образом законопроект 8089 повлияет на деятельность частных предпринимателей?

— В начале становления экономики независимой Украины целью создания упрощенной системы налогообложения было прежде всего дать работу людям которые массово попадали под сокращение с неэффективных госпредприятий, а также содействие развитию реального малого предпринимательства с небольшими годовым объемом выручки в сегментах розничной торговли на рынках и оказания мелких услуг населению. В то время мало кто из депутатов мог предположить, какую мину они заложили в развитие теневой экономики.

Не досконально прописанные виды деятельности для субъектов упрощённой системы и отсутствие реальной возможности проверить настоящие обороты (для этого во всем мире служит кассовый аппарат, от которого власть освободила весь «малый» бизнес) привели к большим злоупотреблениям со стороны крупных компаний.

Упрощенку начали массово использовать владельцы крупного бизнеса с целью налоговой оптимизации, а также с целью легализации продажи товаров, ввезенных на территорию Украины контрабандным путем. Далеко за примерами ходить не надо достаточно посетить любой торговый центр даже в центре столицы и купив шубу, кожаные или ювелирные изделия обнаружить, что нефискальный чек выдан от предпринимателя-плательщика единого налога (и это в лучшем случае).

— Кто-то действительно верит, что оборот такого предпринимателя составляет около 80 тыс. грн в месяц (по закону годовой оборот не должен превышать 1 млн грн в год, чтобы не ставить кассовый аппарат)?

— Судя по очередям в кассы, некоторые такие предприниматели делают оборот 80 тыс. грн в час, а есть и такие сети магазинов, которые используя упрощенку, продают на несколько миллионов гривен в час. Все мы привыкли получать в ресторане по два чека, фискальный на алкоголь (подакцизные товары не могут продаваться упрощенцами) и нефискальный от ФОП. Разве это нормально для страны, обозначившей свой Европейский выбор? Когда реально работает один и тот же бизнесмен, но юридически бизнес оформлен на разных ФОП, то целью этого является исключительно налоговая оптимизация и ничего более.

— Что конкретно предусматривает законопроект 8089 в вопросе реформирования упрощенной системы налогообложения?

— Неоднократно проведенные исследования по вопросам возможного злоупотребления упрощенной системе налогообложения показали, что ФОП на едином налоге, осуществляющих деятельность в торговых объектах площадью более 20 квадратных метров, благодаря отсутствию возможности контроля реального оборота наличной выручки превышают предельно допустимые объемы годового дохода в 1,5 млн гривен для второй группы плательщиков единого налога и только в очень редких случаях предприниматели переходят на общую систему налогообложения.

Исследования также свидетельствуют о широком использовании физических лиц-предпринимателей третьей группы плательщиков единого налога с целью оптимизации налогообложения при выплате заработной платы, а также с целью вывода наличности для различных «серых» потребностей бизнеса, в том числе на взятки. Для того, чтобы экономить на налогах компании заключают со своими работниками договоры услуг, как с частными предпринимателями (ФОПами).

Следует отметить, что законопроектом № 8089 не увеличивается налоговая нагрузка в виде повышения ставок единого налога и это важный момент для реального малого бизнеса. Второй важный момент – это остаются неизменными суммы доходов предпринимателей первой и второй группы.

Также хочу подчеркнуть, что никто не пытается вмешиваться в хозяйственную деятельность либо ограничить ее, речь идет только о применении той или иной системы налогообложения и не более.

Однако с целью прекращения схем оптимизации с использованием упрощенки и выведения из тени реального крупного бизнеса, злоупотребляющего использованием плательщиков единого налога предлагаются следующие позиции:

1) Первую группу ФОП оставить без изменений;

2) Упрощенную систему налогообложения 2-ой группы сохранить только в случае, если площадь торгового объекта не превышает 20 кв. м;

3) С учетом опыта Литвы конкретный перечень товаров и услуг, который дает право быть плательщиком единого налога 2-ой группы должен быть утвержден КабМином.

4) Запрет нахождения на упрощенной системе налогообложения для всех субъектов, осуществляющих торговлю подакцизными товарами, лекарствами, ювелирными изделиями, сложной бытовой техникой, кожаными изделиями и мехами;

5) Также плательщикам первой и второй группы запрещается заниматься оптовой торговлей и посредничеством в оптовой торговле;

6) Ликвидировать третью группу плательщиков единого налога, поскольку утвержденный Кабмином перечень услуг может осуществлять и 2-ая группа в том числе и для предприятий; ¶

7) Запрет быть плательщиком единого налога второй группы для ФОП, осуществляющих деятельность с возможностью перехода на вторую группу для физических лиц-предпринимателей, которые соответствуют требованиям для такой группы;

8) Запрет быть плательщиком единого налога второй группы для ФОП осуществляющих деятельность по розничной продаже товаров или в сфере ресторанного хозяйства или по предоставлению услуг более чем в двух торговых объектах, и первой группы – для ФОП, осуществляющих продажу товаров более чем с трех торговых мест на рынках, поскольку осуществление деятельности одним предпринимателем в большем количестве торговых объектов имеет признаки сетевого бизнеса;

9) Предусматривается необходимость внесения в реестр плательщиков единого налога дополнительных сведений о всех местах ведения предпринимательской деятельности ФОП-плательщиком единого налога;

10) Уточнение положений о возможностях перехода из первой группы во вторую группу упрощенной системы налогообложения и вопросов перехода из второй группы на общую систему налогообложения;

11) Обязательство Кабмина разработать единый вид фискального чека с QR-кодом, по которому любой потребитель сможет проверить наличие чека в базе ГФС, тем самым способствуя сокращению теневой экономики и дополнительно защищая себя от покупки фальсифицированного алкоголя, лекарств и других товаров.

Одновременно усиливается ответственность продавца за невыдачу фискального чека, с первого же раза штраф 200% от стоимости покупки (сегодня штраф в 1 грн никого не пугает). Особенно актуально решить этот вопрос в свете законопроекта о так называемых «кешбеках» (6757 и 6759), при реализации которого каждый покупатель станет заинтересован проверять полученные чеки;

— Не случится ли так, что некоторые предприниматели свой 100 метровый магазин разделят на 5 разных ФОП по 20 метров?

— В законопроекте 8089 четко расписано о том, что торговый обьект 20 метров должен иметь отдельный вход и разделён с соседями высокой перегородкой, поэтому злоупотреблять здесь не получится.

— При переходе предпринимателей на общую систему налогообложения насколько вырастут их расходы?

— На сегодняшний день быстро и недорого можно зарегистрировать юридическое лицо или физическое лицо-предпринимателя на общей системе налогообложения и судя по рекламным объявлением ведение бухгалтерского учета на дому для ООО лишь на 500 грн в месяц дороже, чем для ФОП. Кассовый аппарат продают от 4500 грн и ежемесячные затраты на него не превышают 400 грн.

Даже для самых честных предпринимателей, ведущих свою деятельность через торговые объекты площадью более 20 квадратных метров, эти расходы не превышают 1-3% от их общих инвестиций в свой бизнес. Ведь для того, чтобы открыть такой павильон или магазин необходимо повесить вывеску, сделать ремонт, купить торговое оборудование, получить все разрешения на торговлю, оплатить аренду и наконец купить товар у поставщика… Хорошим подспорьем для малого бизнеса может стать фактически бесплатная покупка кассового аппарата (Законопроект 7281) за счет уменьшения сумм единого налога к оплате.

Недавно в посольстве Германии состоялась встреча участников нашей Коалиции «За детенизацию» с уполномоченным представителем правительства Германии Георгом Мильбрадтом по вопросам реформ в Украине, на которой кроме важных вопросов по децентрализации, он поддержал идею так называемого «Кешбека», при которой потребитель станет заинтересован проверять выданные чеки. Георг также рассказал о введении в Италии крупного штрафа на покупателя, который не требует фискальный чек. Вы упомянули про Кешбек, когда на ваш взгляд его примут?

Мне очень приятно, что такие уважаемые политики как Георг Мильбрадт консультируют и помогают развивать экономику Украины. Безусловно, вы не найдете в Германии ни одного магазина, который не выдаёт фискальные чеки. Итальянский опыт тяжело применить в Украине, так как штрафы на потребителя — это очень радикальный способ решить данную проблему.

Популярную идею «Кешбеков» поддержали в Министерстве финансов и, насколько мне известно, целая группа в Минфине активно работает над этим вопросом. Мы будем только рады, если Минфин внедрит такой эффективный механизм, который быстро заставит все магазины выдавать фискальные чеки.

— Что вы можете рассказать о других ваших законопроектах 7142, а также 6755 и 6756 (так называемых «Пиджаках» и «Посылках»)?

— Законопроект 7142 с трудом пытается вытянуть первый автор и коллега Николай Фролов, идеи в нем очень правильные, но касаются только некоторых категорий рисковых товаров — электроники, ювелирки и лекарств. Ни у кого из экспертов нет сомнений, что данные отрасли в первую очередь надо выводить из тени, и несмотря на то, что 7142 лишь обязывает упрощенцев продавцов этих товаров применять РРО и иметь документы о происхождении приобретённого товара, некие «псевдозащитники» малого бизнеса проводят информационные атаки на Фролова.

Идеи, заложенные в 6755 и 6756 с небольшими изменениями уже приняты парламентом и подписаны президентом. Остановка «Пиджаков» переросла в псевдомитинги на границах, организованные ушлыми контрабандными дельцами. Посылочная схема контрабанды, при которой сотни фур с товарами на подставных лиц ежедневно пересекают границу к сожалению по прежнему работает, многие эти товары вы можете встретить в известных интернет магазинах и на витринах магазинов. Более того по причине остановки «Пиджаков» посылочная схема резко набрала обороты.

Принятый законопроект 150 евро по три посылки в месяц в настоящий момент не работает, по временной технологической причине сложности администрирования и отложен на год… Также, к сожалению, резко выросли объёмы внутренней контрабанды, при которой декларирование не настоящим кодом по заниженному инвойсу стало повсеместным явлением. В этом вопросе никакие законы не помогут, необходимо, как я уже рассказал, набор по конкурсу новых руководителей территориальных ГФС.

Хочу отметить, что принятие и реализация предложенного законопроекта 8089 крайне необходима для Украины. Вывод экономики из тени возможен только благодаря движению встречными курсами, с одной стороны реформировать ГФС и упрощённую систему налогообложения, с другой – снижение ставок налогов.

Это будет способствовать расширению базы налогообложения и легализации оборота теневых наличных средств, разрушению схем уклонения от уплаты налогов, выравниванию условий экономической конкуренции и созданию благоприятной бизнес-среды. Доверие к ГФС и в целом к власти со стороны бизнеса резко вырастит и тогда необходимо провести добровольное декларирование и амнистию капиталов по аналогии успешного Итальянского опыта в 2001 году и об этом вы прочитаете в нашем новом законопроекте, о котором поговорим уже в другой раз.

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