Андрей Романов: сегодня настроения в бизнесе лучше, чем в предыдущие годы — Новый Калининград.Ru

Председатель совета директоров АО «Залесское молоко» и президент Союза промышленников и предпринимателей Калининградской области в преддверии вручения премии «ПРОФИ-Итоги года» рассказал о том, с какими результатами калининградский бизнес заканчивает 2018 год, почему происходит взрывной рост инвестиций в сельское хозяйство и как местный бизнес принимает поток переселенцев из других регионов России, благодаря которым численность жителей области в 2018 году превысила миллион.

— Вы возглавляете экспертный совет премии «ПРОФИ-Итоги года», региональное отделение Союза промышленников и предпринимателей уже третий год в числе организаторов. Каких результатов удалось добиться?

— На наш взгляд, происходит повышение статуса и престижа предпринимательства и бизнеса. Это и есть главная цель премии. Пока, к сожалению, в нашем обществе к предпринимательству относятся как к виду деятельности с повышенными рисками и повышенной опасностью. Но мы должны говорить о том, как развивается наша экономика, какие проекты успешно реализовываются. Премия стала региональной площадкой, объединяющей всех, кто работает и развивает Калининградскую область.

— С какими результатами калининградский бизнес в целом подходит к завершению 2018 года, и какие ожидания на 2019 год?

— В целом как раз сложно сделать единую оценку. Если брать общие макроэкономические параметры, то наверняка 2018 год будет достаточно успешен по темпам роста валового регионального продукта, поступлению налогов в бюджеты всех уровней и уровню безработицы. В общем, все выглядит все неплохо, а дальше все зависит от конкретных областей и направлений. И, к сожалению, тренды разнонаправленные. Есть компании, у которых существенный рост, в том числе и наши крупнейшие компании — «Автотор», «Содружество». Но есть компании, у кого наблюдается негативная динамика, и она нарастает. Наверное, это объективная ситуация и для области, и для страны, и в целом для мировой экономики. Мировая экономика тоже развивается по-разному. Все зависит от системы управления, правильно принятых решений. Причем часто от решений, которые были приняты не вчера, а несколько лет назад. Сегодня можно сказать, что настроения в бизнесе лучше, чем это было в предыдущие годы. Хотя, возможно, это моя субъективная оценка.

— Чем обусловлена такая положительная оценка?

— У нас страна несколько адаптировалась к внешнеэкономическим условиям, которые существуют. На днях у нас курс евро за день вырос на 1,4 рубля. В 2013–2014 году у большого числа предпринимателей от этого бы возникло предынфарктное состояние. Сейчас это проходит абсолютно спокойно и нет больших переживаний. Мы научились с этим жить.

— Речь скорее о психологическом привыкании к новым условиям?

— Я думаю, в первую очередь это психологическая адаптация.

— Если попытаться исключить из общей массы калининградского бизнеса двух гигантов, которые сильно влияют на статистику, «Автотор» и «Содружество», какие тенденции мы можем увидеть?

— Мне кажется, что основные отрасли тоже адаптировались, и та же «пищевка» прирастает не только за счет «Содружества». Есть группа компаний Долговых, которая инвестирует и продолжает развиваться. Есть «Балтптицепром» и «Продукты питания», которые продолжают инвестировать. Есть наша группа компаний, которая продолжает инвестировать. У всех позитивные тренды.

Также я бы хотел обратить внимание на нашу ассоциацию мебельщиков. Мы помним, какие кризисные процессы у них были в 2015–2016 годах, но сейчас у них наметился тренд выхода на экспорт и перехода их негатива в позитив. Хотя сказать, что ситуация у них простая, нельзя.

— Компании, которые вы назвали (помимо двух основных гигантов), все связаны с сельским хозяйством. За первые три квартала инвестиции в калининградской сельское хозяйство приблизились к 9% от общего объема капитальных инвестиций, что вдвое превышает вложения в обрабатывающую промышленность. Почему так произошло?

— Здесь сработал фактор нового закона об ОЭЗ, который начал действовать 1 января. Он сформулировал правила игры на долгосрочный период. Те инвесторы, которые смотрели на перспективу, приняли решение и инвестиции осуществляют. Кроме того, сельское хозяйство — это перспективная отрасль для области по климатическим, земельным и географическим параметрам. Замечательно, что все предпосылки сработали и инвестиции осуществляются.

Кроме того, есть определенная программа и система государственной помощи, которая очень сильно влияет на инвестиционные возможности. Сегодня у нас правила игры сопоставимым с теми условиями, которые есть в Евросоюзе и США — наших основных конкурентах на мировых рынках.

— Под какой процент сейчас получает финансирование калининградское сельское хозяйство?

— Помимо субсидирования процентной ставки по кредитам есть еще и компенсация капитальных затрат. Если говорить о льготной ставке по кредитам, то она сегодня до 5%. Может быть и 3%. Каждая компания сама отрабатывает с банками условия, но ставки на сегодняшний день привлекательны. Рыночная ставка в среднем от 8 до 12% для крупного и среднего бизнеса. Для малого выше — до 15%. Поэтому низкая ставка в сельском хозяйстве — одна из предпосылок инвестиций. Но в сельском хозяйстве и сроки окупаемости принципиально отличаются от промышленности, торговли и логистики.

— Каков еще инвестиционный потенциал калининградского сельского хозяйства, насколько мы приблизились к «потолку»?

— На наш век точно хватит. Если Россия все-таки пробьется на внешние рынки, то у нас нет «потолка». Но здесь вопрос не столько экономики, сколько политических решений. Потому что вопросы поставки сельхозпродукции — это одни из самых сложных вопросов.

Экспортом сейчас озабочена практически любая компания. Все понимают, что если это не сегодняшний и завтрашний день, то ближайшая перспектива нескольких лет. Мы уже понимаем, что за счет калининградского или российского рынка прирастать не можем. Мебельщикам удалось выйти на внешние рынки, но с сельскохозяйственной продукцией это сделать на экспорт значительно сложнее. В первую очередь из-за регулирования.

— На протяжении последних лет происходят значительные изменения в части уплаты налогов. В последние два года значительно ужесточилось администрирование уплаты налогов, а с 1 января повышается НДС. Как это повышение отразится на динамике платежеспособного спроса, который и так подталкивает калининградский бизнес к экспорту?

— Все последние годы и в рамках Российского союза промышленников и предпринимателей, и в рамках нашего калининградского отделения мы призывали не увеличивать фискальную нагрузку. К сожалению, последние решения прошли вразрез с нашими пожеланиями и предложениями, и мы считаем, что это скажется и на работе конкретных предприятий, и на развитии экономики страны. В своем интервью глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предсказал, что темпы роста ВВП страны будут несколько ниже тех прогнозов, которые есть в Минэкономразвития. Одна из причин — изменение налоговой и в целом фискальной нагрузки.

Бизнес ожидает, чтобы эта фискальная нагрузка была зафиксирована и в дальнейшем не увеличивалась. Тогда можно будет строить долгосрочные инвестиционные программы, экспортные программы и политику по подготовке кадров. Надеемся ли мы, что с 2019 года перестанут происходить подобные изменения? Да, надеемся. При этом в составе ВРП объем налоговых платежей в последние годы увеличивался. Эта фискальная нагрузка сегодня существует в себестоимости товаров и услуг. И, конечно, ни один предприниматель не может не учитывать рост фискальной нагрузки. Это приводит либо к увеличению цены на продукцию (но сейчас этим сложно регулировать из-за ограниченности платежеспособного спроса и болезненной реакции на изменение цен), либо к изменениям маржинальности бизнеса. В последние годы у многих предприятий маржинальность принципиально изменилась, и это один из тех негативных факторов, которые сказываются на инвестиционных возможностях компаний.

— В 2018 году численность населения Калининградской области превысила миллион. Драйвером роста численности населения области во все большей степени становится переселение из других регионов РФ. Чувствуется ли эта «свежая кровь» в калининградском бизнесе?

— Мы это ощущаем. Более того, мы над этим работаем. Сейчас мы активно приглашаем специалистов из других регионов. Так получается, что специалисты из других регионов более активные, более инициативные и более заинтересованные в работе. Приведу пример. В этом году мы проводили школу «Агроинтенсив» и пригласили 40 студентов из различных вузов с основной территории РФ (от Санкт-Петербурга до Томска) и 40 студентов из калининградских вузов. В результате к нам приехали на работу больше людей с основной территории России, чем местных. При этом у нас единые условия для местных и иногородних специалистов. Но в нашей группе компаний зарплата чуть выше среднеотраслевой по стране. Конечно, выбирают и географические, и климатические особенности. Я-то вообще считаю, что Калининградская область — лучший регион в стране.

7 декабря в издании «Профи» будет опубликован почетный список ТОР-50 номинантов 2018 года и победителей II Конкурса корпоративного кино и видео «Калининградские львы», Церемония награждения состоится 7 декабря 2018 года в рамках торжественного мероприятия «ПРОФИ — Итоги года». На церемонии будут вручены дипломы лауреатов и статуэтки Гран-при.

Узнать о церемонии и лауреатах на www.forum39.com.





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