Андрей Николаев: «Я мечтал увидеть конкурс изнутри» — Известия Мордовии

Подробности Общество 14:04 // 02 февраля 2019

Руководитель первого в России завода по производству оптического волокна Андрей Николаев, в числе других одиннадцати коллег из Мордовии, прошел в полуфинал ПФО конкурса «Лидеры России». На площадке проекта в Нижнем Новгороде управленец уже прошел повторное тестирование и пообщался с журналистами.

На вопрос «ИМ» о целях участия Андрей Владимирович Николаев ответил просто – «Захотелось попробовать себя!»

— Конкурсу второй год, я решил оценить собственные силы, узнать о нововведениях, которые есть в системе управления сегодня, а также пополнить информацию обо всех социальных лифтах, — сказал Андрей Николаев.

Андрей Николаев рассказал о социальном проекте, который необходимо разработать и реализовать полуфиналистам конкурса в рамках задания «Сердце лидера».

— Проект мною разрабатывается, пока он ещё не готов до конца. Срок до 21 февраля. Проект направлен на развитие профориентационной работы в нашем регионе, а также налаживание коммуникаций между школьниками, студентами и теми, кто сверху – работодателями. Ведь молодым людям, порой не хватает знаний и информации, для того чтобы определиться с выбором будущей профессией. Многим навыкам просто не обучают в школе и институте, ими можно овладеть, только знакомясь с производством. Безусловно, это растет из того, что мы делаем у себя на заводе. Свой опыт мы попробуем апробировать в школе, а также МГУ им. Н.П. Огарева, — сказал Андрей Николаев.

Завершая беседу, топ-менеджер инновационного предприятия Андрей Николаев подчеркнул, что не привязывается к каким-то конкретным карьерным перспективам. Для него «Лидеры России» скорее, отличная возможность показать себя и увидеть конкурс изнутри.

Справка «ИМ»

Николаев Андрей Владимирович

В 2003 году закончил Финансовую Академию при Правительстве РФ г. Москва по специальности мировая экономика. В 2006 году закончил аспирантуру в Академии государственной службы при Президенте РФ на кафедре теории и практики государственного регулирования рыночной экономики. Уcпешно прошел обучение в бизнес-школах IMD, INSEAD, Сколково.

С 2001 года работал в международной аудиторской компании KPMG менеджером отдела энергетического аудита. С 2004 года перешел на должность Заместителя директора Департамента корпоративного контроля в ТНК-ВР г. Москва. В 2005 году назначен Директором Департамента контроля и отчетности БН «Газ». С 2007 года назначен Управляющим делами Исполнительного вице-президента по переработке и торговле, с 2008 года стал Директором по активам Производственной единицы «Две столицы», с марта 2011 года назначен Руководителем Производственной единицы «Две столицы». С июля 2013 года — Генеральный директор АО «Оптиковолоконные Системы».

С 2002 года является членом ассоциации профессиональных бухгалтеров Великобритании.

Ирина Злобина.

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