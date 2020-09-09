Андрей Богдан после интервью Гордону срочно покинул Украину — новости политики

Богдан сообщил, что из-за угрозы жизни пересек украинско-румынскую границу

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан

пресс-служба главы государства

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что после интервью Дмитрию Гордону покинул территорию Украины. Об этом Богдан написал на своей странице в Facebook.

«В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украинско-румынскую границу», — заявил Богдан.

Напомним, бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Во время беседы Богдан, в частности, рассказал о невыполненных обещаниях Украины, данных Путину, о встречах сотрудников ОП с Петром Порошенко и о том, кто имеет наибольшее влияние на Владимира Зеленского.





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