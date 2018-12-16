Анатолий Гриценко про иллюзию военного положения и неудачный срыв выборов — politeka.net

О предстоящих выборах, коррупции и бутафорском военном положении, рассказал кандидат в президенты Украины, лидер партии «Громадянська позиція» Анатолий Гриценко.

О тщетной попытке введения военного положения и неудачной отмене выборов

Экономический блок нашего плана действия — он мощный. Поэтому надо создавать условия, которые выгодны нашей стране для ведения бизнеса предпринимателям. Нужно прекратить брать те кредиты, которые потом Украина отдает с большими процентами.

Если есть экономика в стране, когда люди не выживают, а имеют способность путешествовать, развивать своих детей — тогда мы способны чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Когда защищена собственность, когда предпринимателя не тормошат постоянно с масками шоу, с внеплановыми проверками — тогда он может платить по-чистому высокую зарплату.

Мы живем в условиях агрессии и беспорядка, который творится на многих улицах. Поэтому в нашей программе создан мощный правоохранительный и безопасный сектор. Также в этой программе имеется мощный антикоррупционный сектор, потому что коррупция — это то, что подрывает доверие человека.

Нельзя дальше жить с тем уровнем коррупции, который у нас есть. Поэтому президент должен создать соответствующие условия, чтобы ему не носили деньги в конверте, а системными изменениями подавить ту гидру коррупции. Нужно сделать наказание за то, что человек ломает судьбу другим. Поэтому антикоррупционный пакет в нашем плане действий так же занимает важное место.

С начала действия военного положения на территории Украины людей преодолевала паника. Те, кто вникли тогда в ситуацию, видели, что это все ложь.

И даже те, кто вводили это военное положение, понимали, что это все ложно. Ведь только через две недели после его введения, Кабинет Министров утвердил план выполнения мероприятий. Они даже не успеют выполнить его, как закончится действие военного положения.

Надо, чтобы государственная машина работала точно, как часы, не пугая людей наступлением и военным положением.

Нельзя на страхе людей строить себе какие-то предвыборные планы.

Напомним, Россия стянула к границе Украины разрушительное оружие.

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