Анатолий Чубайс предрек скорое и серьезное отставание России даже от Турции и Казахстана

Если экономика не пойдет в рост, то вскоре даже мечтать о том, что Россия догонит Европу, не стоит: по уровню жизни наша страна окажется даже позади Турции и Казахстана, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью изданию «Сноб», пишет «Свободная Пресса».

Чубайс подчеркнул, что без взвинчивания темпов роста экономики Россия все больше и больше будет отставать от всего мира:

Если темпы роста останутся на сегодняшнем уровне, мировая экономика будет прибавлять по 3,5% ежегодно (что вполне реалистично), а мы 1,5−2% (что, к сожалению, тоже реалистично), то тренд, согласитесь, вырисовывается совсем не оптимистический. Это означает, что мы будем все больше отставать от мира,

— высказался он.

И речь идет об отставании по всем параметрам: уровню жизни, человеческому капиталу, культуре и образованию.

И слова Чубайса, кстати говоря, неплохо согласуются с прогнозом Минэкономразвития, согласно которому темпы роста экономики в текущем году оцениваются в 1,8% ВВП, а вот в следующем уже намечается спад до 1,3%. Правда, начиная с 2021 года, дела должны пойти на лад: ВВП поднимется до 3,1−3,3% в год. Только исходя из чего — об этом эксперты стоически молчат, рассчитывая больше не на то, что российская экономика рванет вперед, но на то, что мировая — почему-то — стагнирует.

Замедление мировой экономики — очень смелый и не очень обоснованный прогноз. Возьмем Турцию: на фоне уже год длящегося экономического кризиса ВВП в этом году должен составить где-то 3,8%. Что для России — предел мечтаний.

Что касается Казахстана: в прошлом году ВВП страны составил 4%, в этом планируется, что он опустится на 0,3%, но в следующем уже поднимется на 0,2%.

Чтобы Россия действительно догнала Запад — 3% ВВП явно недостаточно. Однако и эти 3%, которые прогнозирует МЭР, — шиты белыми нитками.

Фото: «Газета.Ру».

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