Анастасия Якушева: рискуйте и воплощайте свою мечту, даже когда дело касается бизнеса

Эксперт по взаимодействию с маркетплейсами Анастасия Якушева рассказывает, как запустить продажи на онлайн-площадках и сколько нужно денег для старта.

В настоящее время маркетплейс — один из самых привлекательных и удобных способов шопинга. Здесь можно приобрести все что угодно: от бытовых принадлежностей до ультрамодных вещей. За последний год произошел резкий скачок в развитии рынка онлайн-продаж, что совершенно превысило ожидания аналитиков. Вероятно, причиной тому стала эпидемиологическая ситуация в мире, а может, цифровой прогресс уже сам по себе диктует правила, которые помогают людям в планировании их рабочего и свободного времени. Так или иначе электронная коммерция — это то, без чего мы уже не представляем свою повседневную жизнь. Эксперт по взаимодействию с маркетплейсами Анастасия Якушева рассказывает, как запустить продажи на онлайн-площадках и сколько нужно денег для старта на примере бренда одежды.

Запустить в продажу товар под собственным брендом можно несколькими способами. Первый – производство. Это самый эффективный, но затратный способ: нужно арендовать помещение, сделать ремонт, купить оборудование, найти сотрудников. Самое тяжелое — это качественно сшитая продукция. Для тех, у кого нет опыта в пошиве — это, как правило, непосильная задача — быстро все организовать так, чтобы результат порадовал. Кажется, что все легко и решаемо за деньги, но отсутствие опыта толкает непрофессионалов на покупку второсортных тканей, провоцирует некачественный пошив и неграмотно выкроенные лекала. Поэтому не рекомендуется сходу запускать этот вариант. Сперва лучше обрести хотя бы минимальный опыт в данной сфере и понять, насколько ваша идея соответствует средствам и сроку ее воплощения.

Отдайте заказ на аутсорсинг. Найдите производство и составьте договор по оказанию услуг. Существует множество крупных и мелких фабрик формата ателье, вы точно найдёте подходящее. На первые единицы товара можно потратить около 100-200 тысяч рублей.

Еще один путь – сертификаты. Для одежды необходимо сделать сертификаты или декларации. Первый слой (нижнее белье, домашняя одежда, детская одежда и тд) — сертификаты, остальное — декларации (верхняя одежда, брюки, кофты и тд), если на ваше изделие не требуется сертификат или декларация — рекомендуем сделать отказное письмо. Тут планируемый бюджет — около 20 тысяч рублей.

Обязательно нужно учесть запуск системы учета. Отправлять товары с аутсорсинга сразу на склад маркетплейса — большой риск. Не получится разово отвезти много вещей и забыть о них — эта система так не работает. Нужен хоть небольшой, но свой личный арендуемый склад, а для него в свою очередь необходима система учета товаров. В Москве стоимость аренды склада для хранения продукции — около 50 тысяч рублей в месяц.

Конечно, нужно набрать сотрудников. Ассистент бренда для работы на маркетплейсах (тот, кто следит за оборотом товара), кладовщик, возможно, ещё бизнес-ассистент для работы с аутсорсинговыми производствами. Все вышеперечисленные сотрудники вместе будут получать минимум 100 тысяч рублей в месяц.

Важно помнить, что на маркетплейсах товар должен быть постоянно в наличии, без ошибок в размерном ряде. Настройте бесперебойную систему регулярных поставок, готовую к росту и масштабированию.

Конечно, если вы закупите товар на 100 тысяч рублей, для вас будет нецелесообразно арендовать склад и нанимать сотрудников. В этом случае будьте готовы выполнять их функции самостоятельно, а товар хранить дома. Но как только вы увидите возможность роста — используйте ее. Все миллионеры с чего-то начинали.

И главное – не бойтесь сделать шаг навстречу цели. Бойтесь не начать и так и не рискнуть воплотить свои мечты!