Анастасия Приходько ушла со сцены ради политики



Анастасия Приходько. Фото: Фейсбук





Певица решила резко сменить деятельность и присоединилась к команде Юлии Тимошенко.



Две недели назад певица Анастасия Приходько заявила, что покидает большую сцену — устала слушать о том, что ее музыка «не формат» и хочет уделить время себе. Но вместо этого артистка решила податься в политику и заручилась поддержкой Юлии Тимошенко. Об этом Приходько заявила на своей официальной странице.



— В последние годы, после многочисленных посещений прифронтовой зоны и общения с нашими героями я поняла, что мое призвание помогать этим людям всем, чем я могу. Помогать не только своим творчеством, но реальными делами. Обдумывая свое будущее, я пришла к выводу, что как политик у меня будет больше возможностей помогать нашим бойцам, временно перемещенным лицам и всем нуждающимся. И свою помощь я вижу в восстановлении социальной справедливости для каждого нуждающегося гражданина Украины, — написала она в «Фейсбуке».



Мнения фолловеров разделились. Нашлись и те, кто припомнили Приходько ее слова, сказанные в интервью «Цензор.Нет»: в «БЮТ» и Оппоблок она бы не пошла.













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