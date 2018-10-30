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Анастасия Приходько ушла со сцены ради политики

Политика 30 Окт 2018
Анастасия Приходько ушла со сцены ради политики
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Анастасия Приходько ушла со сцены ради политики


Анастасия Приходько. Фото: Фейсбук


Певица решила резко сменить деятельность и присоединилась к команде Юлии Тимошенко.


Две недели назад певица Анастасия Приходько заявила, что покидает большую сцену — устала слушать о том, что ее музыка «не формат» и хочет уделить время себе. Но вместо этого артистка решила податься в политику и заручилась поддержкой Юлии Тимошенко. Об этом Приходько заявила на своей официальной странице.


— В последние годы, после многочисленных посещений прифронтовой зоны и общения с нашими героями я поняла, что мое призвание помогать этим людям всем, чем я могу. Помогать не только своим творчеством, но реальными делами. Обдумывая свое будущее, я пришла к выводу, что как политик у меня будет больше возможностей помогать нашим бойцам, временно перемещенным лицам и всем нуждающимся. И свою помощь я вижу в восстановлении социальной справедливости для каждого нуждающегося гражданина Украины, — написала она  в «Фейсбуке».


Мнения фолловеров разделились. Нашлись и те, кто припомнили Приходько ее слова, сказанные в интервью «Цензор.Нет»: в «БЮТ» и Оппоблок она бы не пошла.



 



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