Аналог Alibaba хотят создать алматинские предприниматели

Правильное использование новых технологий — один из факторов развития экономики. По данным сайта profit.kz, электронная коммерция устойчиво растет на протяжении последних лет и является двигателем рынка. В 2017 года общий объем электронной торговли в Казахстане составил 350 млрд тенге, что на 55% выше показателя 2016 года. Доля электронной торговли в общем объеме розничной торговли выросла с 1% до 1,5%. Драйвером по-прежнему выступает Алматы (56% от всей розничной торговли через интернет). На втором месте — Западно-Казахстанская область (21%), на третьем — Восточно-Казахстанская (8%). На долю Астаны приходится лишь 7%.

Руслан Ибрагимов вместе со своим партнером Роланом Арыстановым три года назад начали оцифровку алматинской барахолки. Система работает просто — необходимо договориться с продавцом, оцифровать товар, разместить его на сайте и продать. По словам бизнесменов, такой подход не только решает проблему с выводом из тени значительную часть незаконных предпринимателей, но и вносит большой вклад в цифровизацию Казахстана. В перспективе Руслан и Ролан планируют создать аналог китайского сайта Alibaba. Корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz Руслан Ибрагимов рассказал, чем выгоден проект для продавцов, об отсутствии конкуренции и поиске инвестиций для развития.

Алматинская барахолка и цифровизация

До сих пор очень много людей посещают барахолку. А во вторник на ней вообще не протолкнуться. Перед тем как начать наш проект, мы изучали рынок и увидели огромный фронт работы. По некоторым данным, объем барахолки на 2014 год был 5 млн долларов в день, это полтора миллиарда долларов в год. Объем e-commerce в Казахстане 500 млн в год, т. е. в два раза больше.

Проект мы запустили в 2015 году на площадке satu. В течение первого бесплатного месяца, разместили товар, продали его и заработали денег на платную площадку. Сейчас наш проект — это vprok.kz, так называемая алматинская барахолка в сети. На сайте около 30 тысяч наименований товаров, 1000 уникальных посетителей в день. Средний чек — 5 тысяч тенге. Получается, что цены такие же, как и на рынке. Разница лишь в том, что вам не нужно никуда идти. Доставка по городу при заказе от 5 тысяч бесплатная, до 5 тысяч — 800 тенге. Доставка в регионы зависит от тарифов Казпочты. Выходит около тысячи тенге. С Казпочтой мы заключили договор франшизы и открыли на рынке свое отделение. Это очень удобно. Заказ мы тут же отправляем в любой город Казахстана. От доставки также получаем часть прибыли.

Сейчас у нас в команде работает 11 человек. Особо рекламой мы не занимаемся. В основном люди о нас узнают через знакомых, которые уже делали заказы. Работает сарафанное радио. Особенно если это удаленные поселки, в которых не особо есть выбор. Но клиентов у нас 50 на 50 из города и из регионов. И, я думаю, не секрет, что многие участники тендеров так или иначе закупаются на барахолках.

Прибыль на марже

Наша система работает так — мы договариваемся с продавцом (он же поставщик), оцифровываем товар, размещаем его на сайте и продаем. У нас в комплексе 13 рынков, у каждого свой торговый центр. Товар они везут из Китая, заказывают через Aliexpress либо сами его производят. Там вы можете найти все — от одежды до промышленной техники. В 2014 году на барахолке торговало около 40 тысяч продавцов.

Сейчас очень развита тенденция онлайн-продаж, интернет-магазинов. Продавцы знают об этом, но не все могут перевести торговлю в такой формат. Многие просто не знают, как создать интернет-магазин, как продвигать его, обрабатывать заказы и т. д. В этом случае мы выступаем в качестве оператора. Размещая товар на сайте, смотрим, насколько хорошо продается товар, насколько комфортно работать с продавцом, заинтересован ли он в этом. Продавцы дают нам товар со значительной скидкой. Зарабатываем мы в таком случае на разнице. Получаем товар со скидкой, а продаем со своей маржой. Наш принцип — заработать. С наценкой товар выходит немного дороже по стоимости, чем на рынке. Продавцы цены не регулируют, и мы устанавливаем наиболее выгодную для нас. Получается наценка от 20 до 100%. Мы зарабатываем на марже, но не на объемах. Прибыль вкладываем в развитие, оцифровку.

Мы задавались вопросом, почему никто этим не занимается. Это довольно трудоемкий процесс, быстро и сразу все не сделать. В нашем случае схема отработана.

Вывести экономику из тени

В основном многие продавцы на рынке работают неофициально. А это значит, что многие не платят налогов. Если мы поможем людям вывести продажи в онлайн-формат, реализовать их товар и повысить объем продаж, то, думаю, у них появится интерес официально зарегистрировать свой бизнес. На маркетплейс будет видно все объемы, тут уже ничего не утаишь. Как вы знаете, конкуренция на барахолке жесткая. Чтобы выжить, продавцы обычно демпингуют между собой. Работая с нами, они видят, что мы можем значительно повысить объем их продаж. Мы работаем, как платформа, которая соединяет покупателя и продавца, зарабатывая на марже. Занимаемся размещением, продвижением, контекстной рекламой, смм-маркетингом и т. д., при этом не имея собственного склада. И с самого начала проекта мы работаем в плюс.

Маркетплейс Alabita

Следующий этап — это создание масштабного проекта Alabita (Алматы, Бишкек, Ташкент). Практически это аналог китайской компании Alibaba. На этом этапе перед нами стоит задача оцифровать барахолки центральной Азии. Тут мы будем зарабатывать на комиссии от продаж. У продавца две цены — оптовая и розничная. Разница между ними незначительная до 15%, максимум 20%. На этой разнице мы и будем зарабатывать. Но за счет объема мы будет больше делать оборот. По сути, на барахолке находится тот же товар, что и на Alibaba, при этом по цене он практически не отличается, и не нужно будет ждать доставки месяц. Получается, что барахолка это хаотичный склад Alibaba. Наша задача — навести порядок на этом складе, оцифровав весь товар. Мы исследовали цены, мелкий товар по стоимости отличается не сильно, а габаритный тут получается дешевле.

Сейчас для дальнейшего развития стоит вопрос поиска инвестиций. За три года работы мы убедились, что система работает и имеет место быть. Для развития нам нужны финансы или стратегический партнер. С приходом инвестора нам нужно будет продвигать продукт, маркетплейс, соцсети. В основном рассчитываем на приток клиентов через на соцсети. Контекстная в реклама в нашем разрезе затратная и дорогая.

Сейчас мы находимся на рынке «Байсат». В перспективу планируем расположить там бек-офисы. Это пункты, где будет происходить оцифровка и сбор товаров. Несмотря на большое разнообразие товаров, у нас мало одежды. Это особый формат, и к нему нужен другой подход. На все сил не хватает. К формату одежды мы планируем прийти в перспективе.

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