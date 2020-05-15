Анализ глобальной Мобильная реклама рынка Стратегии до 2020 года и прогноз до 2026 года

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размер рынка Мобильная реклама оценивается в 44,12 $ Bn и США увеличится до 408.58 Bn US $ в 2019 году, среднегодовой темп роста в 32,5% в течение прогнозируемого периода.
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Ниже приведена сегментация рынка Мобильная реклама:
По типу рекламы
In-App Объявления
Мобильный Rich Media
Видеореклама
Рекламный баннер
Другие (Native Ads, Reward объявления и т.д.)
Сегмент рынка по приложениям ::
По вертикали
Розничная торговля
Медиа и развлечения
Здравоохранение
BFSI
Электронная коммерция
Путешествия и туризм
автомобильный
Другие (телекоммуникации, образование и т.д.)
Лучшие Игроки Мобильная реклама рынка:
– List of the Key Companies Profiled:
– Google LLC
– Facebook, Inc.
– AppLovin Corporation
– Chartboost, Inc.
– Matomy Media Group Ltd.
– Inmobi Technologies Private Ltd.
– Smaato, Inc.
– Epom Ltd.
– Mobvista International Technology Ltd.
– Mintegral International Ltd.
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Географически, глобальный доклад главно разделен на несколько областей для покрытия,
• Северная Америка
• Европа
• Китай
• Азиатско-Тихоокеанский регион
• Другие
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