Аналитики Всемирного банка ожидают замедления роста украинской экономики — Новости в Украине Replyua



Всемирный банк ухудшил свой предыдущий прогноз по росту украинской экономики. По мнению аналитиков, в текущем году ВВП страны вырастет не на 2,9, а на 2,7 процента, сообщает replyua.net.

По мнению аналитиков Всемирного банка, украинская экономика будет расти не так быстро, как ожидалось ранее. Согласно обновленному прогнозу, по итогам текущего года прирост ВВП страны составит 2,7 процента, тогда как ране ожидалось 2,9. Вместе с тем, в следующем году украинская экономика должна вырасти на 3,4 процента. В данном случае прогноз остался прежним. Ранее также ожидалось, что рост ВВП по итогам 2020 года составит 3,4 процента.

Однако в 2021 году будет очередное замедление роста экономики. Аналитики Всемирного банка полагают, что ВВП Украины вырастет на 3,7 процента, тогда как ранее ожидался 3,8 процентный рост. По мнению авторов прогноза, рост украинской экономики в текущем году замедлится из-за ряда проблем с привлечением внешних инвестиций. Также на рост ВВП повлияет связанная с выборами политическая неопределенность в стране. Это, в свою очередь, обернется для Украины высокой стоимостью внешних заимствований. Напомним, ранее аналитики допустили , что курс украинской валюты может опуститься до 50, и даже до 60 гривен за доллар.

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