Аналитики увидели опасность перегрева экономики РФ — Независимая газета

ВВП страны способен ускоряться лишь на 1,3% в год







Кумулятивный рост ВВП в 2008–2018 и в 1997–2007, %.

Источник: Альфа-банк





Экономисты скептически оценивают возможности роста отечественной экономики. По оценкам экспертов из Альфа-банка, потенциал роста ВВП – 0,7–1,3%. Если экономика будет расти быстрее, нас ждет перегрев, а затем кризис, считают они. Если РФ вступит в фазу перегрева экономики, Центробанку придется проводить более жесткую политику, что тоже может стать негативным сюрпризом рынку.





Экономика РФ за 10 лет выросла на 7%, говорят аналитики из Альфа-банка. А за предыдущее десятилетие (1997–2007) экономика совокупно выросла на 75%. Россия повторяет глобальный тренд на замедление темпов экономического роста, однако в случае РФ это замедление становится катастрофическим.





Так, мировая экономика за 2008–2018 годы выросла на 40% накопленным итогом против 51% в 1997–2007 годах. Развивающиеся рынки за тот же период выросли на 62% и 76% соответственно.





Столь существенное замедление отечественной экономики аналитики объясняют структурными ограничениями. Сами эксперты оценивают потенциал роста ВВП в стране от 0,7 до 1,3%. Для сравнения: официальная оценка потенциального роста от Центробанка находится в диапазоне 1,5–2%, Международного валютного фонда и Всемирного банка – 1,5%.





Низкий потенциал роста экономики РФ банкиры связывают в первую очередь с демографическими проблемами и структурой инвестиций. «Текущего инвестиционного роста в России недостаточно для того, чтобы он способствовал экономическому росту в целом. К примеру, в 2000–2017 годах отношение инвестиций к ВВП в среднем по странам ОЭСР составляло 24% против всего 22% в России», – замечают в Альфа-банке. Кроме того, продолжают они, весьма умеренная роль инвестиций в росте ВВП заметна и в том, что при росте ВВП на 7% в 2008 году инвестиции снизились на 1%.





Еще одна проблема – это структура инвестиций. «В последние годы она сместилась в пользу объектов строительства, на долю которых сейчас приходится 45% инвестиций против 42% в 2013 году. Доля машин и оборудования, напротив, снижалась, составив 32% инвестиций в 2017 году против 39% – пять лет назад», – сообщают экономисты, подчеркивая, что смещение инвестиций в пользу объектов строительства выделяет Россию из других стран.





Еще одним подтверждением структурной слабости российских инвестиций, по мнению банкиров, является низкая доля инвестиций в нематериальные активы. «Инвестиции в интеллектуальную собственность составляют всего 3% совокупных инвестиций в России, это самый низкий уровень среди стран ОЭСР», – подчеркивают они.





Медленный инвестиционный рост и его слабая структура – причины, которые стоят за тем, что Россия является аутсайдером в списке стран по показателю накопленных основных фондов. «Коэффициент обновления основных средств (рассчитывается как отношение новых основных средств к совокупным основным средствам) в России составляет примерно 4% от совокупных основных фондов и в настоящее время сохраняется примерно на уровне 1992 года. А с 2008 года он прекратил свой рост», – обращают внимание экономисты.





В итоге неудивительно, рассуждают эксперты, что совокупный капитал в России составил всего 220% ВВП по состоянию на 2014 год, тогда как в развитых экономиках – примерно 300–400% ВВП. «В расчете на душу населения показатель основных средств в России также сохраняется на низком уровне», – указывают они.





Демографические проблемы тоже являются угрозой потенциальному росту. «Численность рабочей силы в России не меняется с 2007 года, чем во многом и объясняется продолжающееся снижение уровня безработицы. С учетом Крыма численность рабочей силы составляет 76 млн человек, однако если не учитывать 2 млн жителей Крыма, российский рынок труда сократился на 4% в 2018 году в сравнении с 2007-м», – указывается в банковском прогнозе. При этом доля населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) снижалась с 103 млн в 2010-м (72% всего населения России) до 98 млн человек в 2017-м, или до 68% населения России. «Этот спад отражает старение населения России. Доля населения старше 65 продолжает увеличиваться с 2011 года и составляет 14% всего населения России, или 28% рабочей силы. С другой стороны, снижается и доля людей молодого возраста – количество россиян моложе 20 лет сократилось с 44 млн человек в 1989 году до 32 млн человек в 2017-м», – говорят аналитики.





Демографические ограничения усиливаются высокой ролью госсектора в занятости (25%) и избыточной занятостью россиян в неформальном секторе (20%). В итоге сохраняющийся дефицит на рынке труда в ближайшие годы будет оставаться фактором, ограничивающим экономический рост, считают в Альфа-банке.





Еще одна опасность, которую видят аналитики, – это перегрев отечественной экономики. Они напоминают, что за последние 18 лет страна фактически пережила два периода перегрева – в 2006–2008 и в 2010–2012 годах, – за которыми последовало два кризиса. По их мнению, риски перегрева экономики могут появиться уже в следующем году. «Таким образом, мы бы предпочли, чтобы российский экономический рост оставался умеренным; более быстрый рост может обернуться проблемами в будущем», – подчеркивают в банке.





Эксперты «НГ», в свою очередь, сомневаются в возможности перегрева российской экономики. «МВФ прогнозирует рост мировой экономики в 2019 году на уровне 3,6%, при этом мировая экономика не перегревается», – напоминает аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов, обращая внимание, что быстрорастущие экономики при этом исповедуют разные подходы к денежно-кредитной политике. «У нас же растут налоги, снижаются реальные доходы населения, из-за этого оборот розничной торговли демонстрирует околонулевой рост, поэтому говорить о перегреве, надувании каких-либо пузырей в экономике пока не представляется возможным», – уверен он. По мнению аналитика, применительно к РФ основными угрозами могут стать проблемы потребительского кредитования и размер дыры в банковском секторе. «Слабость курса рубля тоже не позволит экономике перегреться: доллар к рублю уже готов перешагнуть отметку в 70, а санкции все более подталкивают к оттоку капитала. Перегрев в развивающейся экономике, при высоких ставках в США, вряд ли возможен, потом что капитал бежит в сторону высоких ставок и низкого риска», – резюмирует Алексей Антонов.





Тезис о «неизбежном перегреве» российской экономике в случае превышения темпов роста ВВП в 1,3% придуман для того, чтобы оправдать, почему мы четверть века топчемся на месте в то время, как вся остальная планета развивается весьма стремительными темпами, не исключает аналитик компании «Финам» Алексей Коренев. «При таком подходе ожидаемые в следующем году темпы прироста ВВП в 1–1,2% уже не будут казаться плохим результатом – это будет тот уровень, «который является оптимальным для страны, не позволяя ее экономике перегреваться». Обычная статистическая эквилибристика», – резюмирует он.





Мнение о том, что отечественная экономика окажется в состоянии перегрева при темпах роста выше 1,3%, основывается на абсолютном доминировании нефтегазового и прочих сырьевых секторов в структуре ВВП, указывает ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. «Между тем в последнее время в отечественной экономике происходят весьма серьезные изменения. Растет доля сельского хозяйства и обрабатывающих отраслей. Соответственно экономическая база расширения основывается не только на увеличении добычи и переработке ископаемых», – замечает он.







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