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Аналитики спрогнозировали начало нового мирового экономического кризиса

Мировая экономика 14 Сен 2018
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Аналитики JPMorgan Chase считают, что новый экономический кризис будет в 2020 годуНовый экономический кризис будет в 2020 году, считают аналитики JPMorgan Chase / ubr.ua

Аналитики американского финансового холдинга JPMorgan Chase считают, что в мире новый экономический кризис будет в 2020 году. 

Во время проблемного периода акции стран, которые развиваются, подешевеют на 48%, а их валюты — на 14,4%, приводит Bloomberg сведения специалистов.

В холдинге полагают, что во время кризиса американские акции потеряют в цене 20%, а стоимость энергоресурсов упадет на 35%.

«Эти прогнозы выглядят приемлемыми по сравнению с тем, что мы наблюдали в 2008 году (экономический спад начался с ипотечного кризиса в США, банкротства банков и падения цен на акции, кризис проявился в мире снижением объемов производства, падением спроса и цен на сырье, а также ростом безработицы — Ред.). Они вряд ли могут вызвать панику…», — считают аналитики Джон Норманд и Федерико Маникарди. 

Ранее известный астролог Влад Росс спрогнозировал, что осенью 2018 года после начала глобальных экономических войн может разразиться новый экономический кризис. По его словам, даже США могут пострадать.



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