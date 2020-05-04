Аналитики спрогнозировали курс гривны в мае. Что будет определять «погоду» на рынке

Курс гривны в мае будет колебаться в диапазоне 26,9-28 грн/$. По итогам апреля курс вырос на 0,1% против корзины мировых валют. Об этом сообщает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Доллар США

Курс доллара США в апреле вырос на 0,1% против корзины мировых валют. На валютном рынке сохранялась высокая волатильность, в результате чего колебания достигали 2%.

Курс продажи безналичного доллара США в Украине в апреле снизился на 2,6% до 26,97 грн/$, наличного – на 3,4% до 27,20 грн/$.

Евро

Евро на мировом рынке в апреле снизился на 0,75% против доллара США на фоне расширения стимулирующих программ Европейского центрального банка. Курс продажи безналичного евро в Украине понизился на 3,4% до 29,35 гривен за евро, наличного – на 4,8% до 29,49 гривен за евро.

Российский рубль

Курс продажи безналичного рубля в Украине в апреле вырос на 3,7% до 0,367 гривен за рубль, наличного – на 3% до 0,37 гривен за рубль. По отношению к доллару США российская валюта укрепилась на 5,4% до 74,37 рубль за доллар США.

Что повлияет на валютный рынок в мае

По мере выхода из карантина, отложенный спрос на иностранную валюту сформирует повышенный интерес к продукции импортного производства и, в условиях падающего экспорта, расширит внешнеторговый дефицит.

На фоне падения производства металлургической продукции в Украине и низких объемов экспорта на внешние рынки, будет снижаться объем валютных поступления от экспорта в страну.

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Не добавляют оптимизма рынку снижение прогноза по урожаю зерна в Украине на 20%, а также усиление экономических политик протекционизма и валютные войны на фоне спада в мировой торговли и локальных экономик. Все эти факторы усложнят экспорт украинской продукции на мировые рынки.

Резкое снижение денежного потока от трудовых мигрантов из-за рубежа в период кризиса и в посткарантинный период приведет к снижению поступлений валюты на более чем $2 млрд до конца года. Этот фактор также уменьшит предложение валюты на рынке.

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Дефицит платежного баланса Украины в марте, по данным НБУ, составил почти $1,8 млрд, что стало максимальным уровнем с декабря 2014 года. В апреле показатель может улучшиться, но в целом дефицит сохранится.

Настроения на рынке ОВГЗ

Иностранные инвесторы, которые активно наращивали свои портфели ОВГЗ в 2019 году, выходят из позиций. Так, с начала 2020 года объем вложений нерезидентов в украинские долговые бумаги снизился на 5% до 109,9 млрд. гривен.

И несмотря на то, что правительство ищет возможность их выпуска через вторичный рынок, нерезиденты продолжат покупать иностранную валюту, оказывая давление на гривну.

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«Снижение учетной ставки НБУ до 8% говорит исключительно о попытке провести стимулирующие меры для поддержки экономики. Но под такую ставку привлечь средства на свободном рынке правительство вряд ли сможет, и поэтому финансировать дефицит бюджета, вероятно, будет за счет золотовалютных резервов и эмиссии гривны.

Мягкая денежно-кредитная политика НБУ и государственные программы стимулирования экономики развязывают часть ликвидности, которая выйдет на валютный рынок и подстегнет курс», – прогнозирует Андрей Шевчишин.

Для сдерживания негативных тенденций, а также покрытия дефицита бюджета, внешнеторгового баланса и долговых обязательств потребность во внешнем кредитовании становится выше, чем обычно.

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Сотрудничество Украины с МВФ сейчас является критически важным, особенно в условиях невозможности привлечения средств на свободном рынке у западных партнеров.

Если сроки предоставления финансирования будут сорваны, в условиях кризиса, в котором оказалась Украина, это спровоцирует спекуляции для ослабления гривны.

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